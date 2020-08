Armen Smbatyan : la non-reconnaissance du génocide arménien par Israël ne gêne pas les relations bilatérales

Selon Armen Smbatyan l’Ambassadeur d’Arménie en Israël la non-reconnaissance du génocide arménien par Israël n’est pas un frein aux relations bilatérales entre l’Arménie et Israël. Déclaration effectuée à la chaîne de télévision israélienne ITON TV. « J’ai beaucoup d’amis Juifs. Je ne connais pas un seul Juif qui ne connait pas le génocide arménien et je ne connais pas un seul Arménien qui ne connaisse pas l’Holocauste. C’est-à-dire que c’est quelque chose d’artificielle, il faut, il faut, il faut. C’est pour les Arméniens un désir romantique. Le peuple qui a traversé l’Holocauste, connait ces malheurs…Je suis sûr que nous comprendrons cela et qu’Israël reconnaitra officiellement le génocide arménien » dit l’Ambassadeur d’Arménie, Armen Smbatyan.

Krikor Amirzayan