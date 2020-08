The Nagash Ensemble au Festival international de musique à Besançon Franche-Comté

The Nagash Ensemble au Festival international de musique se produira le 14 septembre 2020 à 21 heures au Grand Kursaal à Besançon en Franche-Comté.

Trois chanteuses classiques, accompagnées au duduk, à l’oud, au dhôl et au piano par les meilleurs instrumentistes d’Arménie, marient la spiritualité des traditions arméniennes avec un post-minimalisme contemporain et une énergie jazz déchaînée. Le Naghash Ensemble laisse résonner une musique résolument moderne, basée sur les poèmes de l’écrivain et prêtre du Moyen-Âge Mkrtich Naghash, créant une musique bouleversante.

Hasmik Baghdasaryan et Tatevik Movsesyan, sopranos

Arpine Ter-Petrosyan, alto

Tigran Hovhannisyan, dhôl

Aram Nikoghosyan, oud

Emmanuel Hovhannisyan, duduk

John Hodian, piano, compositeur