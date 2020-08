France 2 : Chrétiens Orientaux : Les manuscrits Orientaux de la BNF

Dans l’émission des Chrétiens Orientaux sur France 2 le dimanche 30 août 2020 à 9h30 sera diffusée « Les manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ».

Derrière les murs de la BNF, rue de Richelieu à Paris, sont préservés des trésors de la mémoire écrite de la France et du monde. Dans la grande collection des manuscrits séculaires, sont conservés des ouvrages orientaux : Bibles, Evangéliaires, Missels, homélies, textes profanes…

Ces manuscrits sont riches d’enseignements sur l’histoire des Eglises et de leurs fidèles. On découvre des textes uniques, mais aussi de superbes illustrations magnifiant les scènes de la vie du Christ ou des livres de prières.

Ces trésors des Eglises orientales font partie du patrimoine de la France. Les communautés orientales de France peuvent être fières de retrouver leurs racines au cœur de Paris.

A travers cette émission, nous découvrons les plus beaux volumes de la collection des manuscrits Arméniens, Coptes, Ethiopiens et Syriaques.

Avec la participation d’Anne Boud’hors (CNRS-IRHT), Françoise Briquel-Chatonnet (CNRS), Vanessa Desclaux (BNF), Laurent Héricher (BNF), Ioanna Rapti (EPHE, PSL), Anaïs Wion (CNRS) et François Pacha Miran (auteur de « Le décor de la Bible Syriaque de Paris », Ed Geuthner).

Emission du dimanche 30 août 2020 - 9h30 - France 2 - présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.