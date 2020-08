La messe à l’église arménienne Sourp Khatch d’Akhtamar sur le lac de Van se déroulera le dimanche 6 septembre

Le dimanche 6 septembre sera célébrée à l’église Sourp Khatch (Sainte-Croix) d’Akhtamar l’île arménienne sur le lac de Van la traditionnelle messe annuelle. Information communiquée par le gouverneur de la région de Van et Mehmet Emin Bilmez l’adjoint au maire de Van. Les autorités de la région ont affirmé qu’elles seraient présentes à la messe arménienne. Mais en raison de l’épidémie du coronavirus le nombre de personnes à cette messe sera limité écrit Ermenihaber.

Le Patriarcat arménien de Constantinople sera présent avec une délégation de 25 personnes.

L’église arménienne Sourp Khatch d’Akhtamar fut construite entre 915 et 921 par le roi Gaguik Ardzrouni du royaume arménien du Vaspourakan, son architecte étant Manuel. Entre 1113 et 1895 Akhtamar était le siège du catholicossat arménien. Puis le catholicossat fut transféré à Constantinople. L’île d’Akhtamar fut abandonnée par les Arméniens lors du génocide de 1915.

Après 95 ans d’inactivité, en septembre 2010 la première messe fut réalisée en l’église Sourp Khatch d’Akhtamar. Mais entre 2015 et 2017 officiellement à cause des combats entre Kurdes et l’armée turques, les messes annuelles furent annulées. Après trois ans d’arrêt en 2018 ces messes recommencèrent.

Krikor Amirzayan