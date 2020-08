Garo Paylan : « Pourquoi ne protégez-vous pas le cimetière arménien d’Ankara ? »

Le député du Parti démocratique des peuples (HDP), Garo Paylan, a soumis une question parlementaire au ministre de la Culture et du Tourisme Mehmet Nuri Ersoy au sujet des photos montrant les dégâts sur un cimetière arménien à Sincan à Ankara.

Il a noté que le cimetière arménien de Stanoz a été déclaré zone protégée dans les années 1990 et a ajouté : « Les recherches de butin dans cette zone par les chasseurs de trésors et les entrepreneurs ont profondément bouleversé la communauté arménienne de Turquie et tous nos citoyens conscients ».

Il a posé les questions suivantes au ministre :

Pourquoi ne protégez-vous pas le cimetière arménien de Stanoz d’Ankara ?

Avez-vous un plan pour protéger les nombreux cimetières arméniens du pays ?

Avez-vous tenté d’attraper les chasseurs de trésors, qui pillent le cimetière arménien de Stanoz ?

Situé dans la vallée de Zir, dans le quartier de Yenikent, dans le district de Sincan, le cimetière a un statut de zone de protection de deuxième degré.

Une partie du cimetière, qui a des terres agricoles à côté, est également utilisée comme aire de pique-nique. Les barbelés posés par la municipalité de Sincan pour protéger le cimetière sont enlevés et le terrain du cimetière est ajouté au terrain des maisons vigneronnes de la vallée.

Des photographies d’ossements humains sortant d’endroits creusés par des chasseurs de trésors dans le cimetière ont été vues à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.