Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Julie Sicoit-Iliozer nouvelles adjointe à la Culture à Charmes (Ardèche)

Lu dans Le Dauphiné Liberé (Edition de Valence) du 20 août 2020 l’article sur Julie Sicoit-Iliozer nouvelle Adjointe à la Culture à Charmes (Ardèche). Félicitations à Julie et à Viken Iliozer le fils de Khosrof Iliozer le président de l’Amicale des Arméniens de Malatia et membre de l’association culturelle Arménia et trésorier du C24 le Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche.

Krikor Amirzayan