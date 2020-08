L’internet haut débit Beeline disponible dans deux autres districts d’Erevan

Les résidents des districts de Nork-Marash et Shengavit à Erevan peuvent désormais s’abonner à Internet haut débit 100 Mbit / s Beeline, a rapporté l’opérateur de télécommunications Veon Armenia (sous le nom de Beeline en Arménie).

Il a déclaré que grâce à la technologie VDSL moderne, la vitesse Internet est devenue presque 20 fois plus rapide, permettant de fournir aux abonnés de nouveaux services de télévision numérique de haute qualité.

Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline en Arménie, a déclaré que la société continuait de développer le réseau VDSL et s’efforçait de tout faire dans les plus brefs délais afin que le plus de personnes possible puissent se connecter à Internet plus rapide au même prix.

« Des dizaines de milliers de maisons utilisent déjà les communications Beeline VDSL, et les commentaires témoignent d’une grande satisfaction de nos clients. Désormais, les résidents de Nork-Marash et Shengavit peuvent également profiter de nouvelles vitesses Internet et d’une nouvelle qualité de télévision numérique », a-t-il déclaré.

On peut vérifier la disponibilité d’Internet Beeline VDSL et déposer une demande pour sa connexion sur le site 100.beeline.am. La connexion sera effectuée dans les 3 jours ouvrables.