Viva-MTS annonce que le service de recharge est désormais disponible jusqu’à 2000 drams

La société arménienne de télécommunications Viva-MTS a déclaré qu’à partir de maintenant, dans le cadre du service « Recharge », on peut continuer à utiliser les services Viva-MTS jusqu’à 2000 drams au lieu de 1500 drams auparavant.

Il a également déclaré que les 2000 drams peuvent être utilisés pour s’ajouter à la somme insuffisante disponible sur le solde de son compte lors de l’activation des plans tarifaires, forfaits et services suivants : Viva (y compris le forfait Internet supplémentaire), X, Y et Z (y compris des forfait internet), BIT, Super BIT, Super 0 Daily, Super Couple, +50 minutes et + 3 Go.

Pour activer le service, il faut utiliser l’application « My Viva-MTS » ou simplement composer le * 221 #. L’application peut être téléchargée depuis Play Store / App Store . Les frais d’activation du service restent 20 drams comme auparavant.

L’activation du service n’est disponible qu’en cas de solde de compte positif. La somme fournie par le service peut être consommée sous 30 jours à compter du moment de l’activation. L’abonné devra envoyer la commande * 221 * 0 # pour gérer son solde négatif et désactiver le service avant l’expiration de la période de 30 jours.

Viva-MTS, propriété de Russian Mobile Telesystems, opère en Arménie depuis 2005.