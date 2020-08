Introduction du système électronique de gestion des pénitenciers en Arménie

L’introduction du système électronique de gestion des pénitenciers en ligne est l’une des réformes les plus sérieuses dans le domaine pénal, a déclaré le ministre arménien de la Justice Rustam Badasyan.

« Il fournira les informations nécessaires sur les personnes arrêtées et l’action législative contre les condamnés », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Selon lui, cela concerne toutes les fonctions, les documents rédigés, les informations sur les libérations conditionnelles, les changements dans les régimes de punition, la datation et la formation.

Rustam Badasyan a déclaré que l’ensemble du processus de prise d’empreintes digitales, de photographie et de tournage vidéo sera effectué dans une version numérisée et archivé dans des dossiers individuels.

Parmi les priorités du système automatisé, il a également indiqué la possibilité d’obtenir des rapports au format front et de réaliser des analyses.

"Parallèlement aux travaux d’activation du système, un réseau d’entreprise a déjà été créé entre l’organe central du Service de répression des infractions pénales et 12 établissements pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires ont été équipés des équipements techniques nécessaires (ordinateurs, cartes d’identité et équipements qui lire les empreintes digitales, les appareils photo mobiles pour la prise de photos numériques et de vidéos). Des solutions logicielles appropriées sont fournies », a déclaré le ministre.

Rustam Badasyan a également noté que les cours de formation avancée pour le personnel des établissements pénitentiaires ont commencé le 15 août.

Le système de contrôle électronique « E-pénitencier », interconnecté avec les systèmes électroniques d’autres départements, sera pleinement opérationnel à partir de 2021.