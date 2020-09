VTB Arménie multiplie par 3,6 fois ses bénéfices

Les bénéfices non répartis de la banque VTB Arménie pour le deuxième trimestre 2020 s’élèvent à 1,7 milliard de drams, soit 3,6 fois plus que le résultat de la même période un an auparavant. La banque se classe troisième parmi les banques arméniennes pour ce montant et première pour la dynamique de croissance de cet indicateur, a rapporté le service de presse de la banque.

Parmi les facteurs qui ont assuré la position de leader de la banque sur le marché, il y a la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers. Au deuxième trimestre, il a augmenté de 6,2% à 180 milliards de drams. Un résultat positif a également été assuré par le développement actif des produits de commission et des activités transactionnelles en raison du nombre croissant de cartes actives (380 000), dont les cartes de salaire (95 000). Le chiffre d’affaires total des cartes pour la période considérée a augmenté de 10% pour atteindre 74,8 milliards de drams.

Au deuxième trimestre, VTB Arménie a poursuivi sa participation active aux programmes gouvernementaux et a pris la première place parmi les banques arméniennes en termes de paiements totalisant 38,7 milliards de drams, soit 23% de plus que le résultat de la même période un an plus tôt.

Au deuxième trimestre 2020, le résultat opérationnel du service aux entités juridiques a augmenté de 27% et le revenu net d’intérêts a augmenté de 71% par rapport à la même période de l’année précédente.

Actuellement, la banque possède le plus grand réseau d’agences et de distributeurs automatiques de billets en Arménie. Le nombre d’agences est de 73, dont 28 sont situées à Erevan et 45 dans les provinces du pays. Le nombre total de distributeurs automatiques de billets au deuxième trimestre a atteint 193, dont 91 sont installés à Erevan et 102 dans les provinces. La banque prévoit d’étendre le réseau d’appareils en libre-service à 230 unités d’ici la fin de l’année. Le nombre de zones en libre-service 24h / 24 et 7j / 7 a atteint 30 au deuxième trimestre.