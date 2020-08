230000 chômeurs en Arménie

Il y a environ 230 000 chômeurs en Arménie contre environ 1 million d’employés, a déclaré Hrant Margaryan, un expert au Centre pour les initiatives de développement économique, lors d’une conférence.

Parmi les problèmes associés à cet indicateur, il a cité la demande intérieure, une baisse de l’activité économique et la fermeture d’entreprises.

« Par conséquent, il est difficile de dire si les personnes qui ont travaillé à l’étranger pourront trouver du travail ici et gagner suffisamment pour la vie », a-t-il expliqué.

Parlant du solde migratoire positif enregistré dans le pays, Hrant Margaryan a expliqué que cela est avant tout une conséquence de la fermeture des frontières, du nombre de personnes qui ne sont pas partis travailler à l’étranger, ainsi que du nombre d’immigrants.

Parlant du problème des chômeurs, l’expert a noté que si le gouvernement peut fournir du travail à tout le monde, cela aura certainement un impact positif sur la situation.

Quelque 58 900 personnes étaient enregistrées par l’Agence nationale pour l’emploi au début du mois de mai 2020.

Début mai de cette année, le vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, Arsen Udumyan, a déclaré que, selon divers calculs, y compris des données basées sur des questionnaires informels de la Organisation internationale du travail (OIT), on s’attend à ce que le chômage dans le pays dans la période suivant la pandémie augmente d’environ 1,3% passant de 17% à 19%. En d’autres termes, comme le vice-ministre l’a fait remarquer, si nous parlons en chiffres, il y aura 40 000 chômeurs de plus au pays.

Selon les données préliminaires du Comité national de statistique, l’indicateur de l’activité économique en Arménie a baissé de 4,7% en janvier-juin 2020, par rapport à la même période en 2019. En juin 2020, par rapport à juin 2019, la baisse était de 7,5%, et par rapport à mai 2020, l’indicateur d’activité économique a au contraire augmenté de 14,8%.