Projet d’adaptation au changement climatique de 18,7 millions de dollars à mettre en œuvre en Arménie

Le Conseil du Fonds vert pour le climat a approuvé un projet en Arménie, formulé avec le soutien de la FAO, pour améliorer l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, promouvoir la croissance verte rurale et augmenter la résilience des forêts, a rapporté le service de presse de la FAO.

Selon le service de presse, le projet de huit ans du Fonds vert pour le climat, doté d’un budget total de 18,7 millions de dollars, sera mis en œuvre par la FAO et l’Unité d’exécution du projet environnemental en étroite coopération avec le ministère de l’Environnement d’Arménie.

Cet effort sera en outre soutenu financièrement par le Gouvernement arménien, l’Agence autrichienne de développement, la province autonome de Bolzano et le WWF Arménie.

« Le redémarrage à partir de la nature et de ses écosystèmes permettra au pays de donner l’exemple pour les programmes de réduction du carbone et la sylviculture adaptative au climat », a déclaré le représentant de la FAO, Raimund Jehle, cité par le bureau de presse.

Les deux régions cibles - Lori marz dans le nord et Syunik dans le sud - ont été sélectionnées en fonction du type de forêt, de la densité de la population, des niveaux de pauvreté locale et de l’exposition au changement climatique, en plus de l’impact sur les écosystèmes forestiers importants. Grâce à des investissements dans l’agroforesterie et au développement des capacités, le projet augmentera le couvert forestier national et l’élimination du carbone des forêts en réduisant la demande de bois de feu, en soutenant le reboisement et le boisement, et en introduisant une gestion forestière durable et adaptative au climat.

Un élément clé du projet est l’implication du secteur privé pour un impact plus large et pour assurer la durabilité à long terme en introduisant des poêles à haut rendement énergétique pour les zones rurales. « En finançant le développement de poêles à faible coût et écoénergétiques dans le pays, le projet augmentera la sensibilisation aux options de poêles de chauffage abordables disponibles pour les personnes vivant dans les zones rurales, ce qui peut conduire à des économies pour les ménages privés et publics. avantages, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Jacopo Monzini de la FAO, chef de l’équipe de formulation du projet GCF. L’implication de plusieurs parties prenantes est un objectif clé du projet.

Le changement climatique menace plus de 15 pour cent des espèces végétales supérieures d’Arménie d’extinction. Les zones semi-désertiques et désertiques devraient augmenter de 30 pour cent, accélérant la désertification. Des sécheresses estivales plus fréquentes et un stress hydrique réduiront le taux de croissance des arbres et augmenteront la vulnérabilité aux ravageurs et aux maladies ; dans le même temps, la fréquence et l’intensité des incendies de forêt pourraient augmenter, entraînant une perte de forêt estimée à 14 000 à 17 000 ha d’ici 2030.

Les forêts arméniennes devraient subir des pertes de croissance importantes car le changement climatique rend les arbres plus vulnérables aux attaques d’insectes les ravageurs. Des infestations graves et répétées de ravageurs entraîneront une mortalité accrue des arbres, ce qui contribue également à l’accumulation de matières organiques mortes qui sèchent dans les forêts, augmentant ainsi le risque d’incendies de forêt.