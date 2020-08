Revue de la presse arménienne du 4 au 5 août 2020

39586 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 39586 cas de coronavirus dans le pays dont 30850 ont été guéris et 770 patients sont décédés.

Réactions à la suite de l’explosion dévastatrice de Beyrouth/ Nikol Pachinian a présenté ses condoléances et sa solidarité au peuple libanais à la suite de l’explosion dévastatrice de Beyrouth. Il a exprimé la solidarité et le soutien de l’Arménie au peuple frère du Liban. Le Premier ministre a déclaré s’être entretenu au téléphone avec sa Sainteté Aram Ier, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie. Selon la presse, le catholicosat arménien de la Grande Maison de Cilicie a subi des dommages matériels suite à l’explosion. Le Ministère arménien des Affaires étrangère a indiqué que l’Ambassade arménienne était en contact avec les organismes libanais compétents et les responsables des structures communautaires locales. Pour l’instant, selon l’information officielle préliminaire, un Arménien serait mort à la suite de l’explosion, tandis que plusieurs Arméniens sont blessés. L’explosion a également partiellement endommagé le bâtiment de l’Ambassade d’Arménie. Citant la presse libanaise, la presse locale indique qu’au moins 3 libanais d’origine arménienne auraient été tués dans l’explosion dévastatrice. Rappelons qu’il y a une forte communauté arménienne au Liban et que les quartiers à forte population arménienne ont été fortement endommagés par l’explosion.

Les autorités discutent des possibilités de maintenir les restrictions sans prolonger l’état d’urgence/ Selon la porte-parole du Premier ministre, un groupe de travail interagences travaille actuellement sur un projet de loi gouvernemental qui permettrait aux autorités de ne pas prolonger l’état d’urgence lié au coronavirus, mais de pouvoir néanmoins mettre en œuvre les restrictions antipandémiques requises en déclarant une « situation d’urgence ». La porte-parole a indiqué qu’il n’est toujours pas clair si le projet de loi sera rédigé et envoyé au Parlement pour approbation avant la fin de l’état d’urgence le 12 août. Le gouvernement a également déclaré qu’il envisageait de lever l’interdiction des rassemblements [liée au coronavirus] tout en maintenant d’autres règles de sécurité.

Message de Pachinian à l’occasion du sixième anniversaire du génocide de Sinjar/ Le Premier Ministre, Nikol Pachinian, a adressé un message aux représentants de la communauté yézidie d’Arménie à l’occasion du sixième anniversaire du Génocide de Sinjar. « La tragédie qui a frappé le peuple yézidi est un crime terrible contre l’humanité et le monde civilisé. Nous partageons votre chagrin et vous exprimons notre sincère soutien. Je souhaite patience et force d’âme à la communauté yézidie d’Arménie et à toutes les familles yézidies. Pour vous consoler, soyez assuré que dans votre patrie - en République d’Arménie - vous aurez toujours la chance d’avoir un avenir sûr et protégé et de larges possibilités de progrès » dit le message.

Les candidats pour remplacer les trois membres de la Cour constitutionnelle arménienne ont été proposés/Le Président, Armen Sarkissian, a proposé un candidat pour remplacer l’un des trois membres de la Cour constitutionnelle arménienne (CC). Le candidat, Artur Vagharshian, est le responsable de la chaire de jurisprudence à l’Université d’État d’Erevan. Armen Sarkissian l’avait déjà proposé pour un siège vacant à la CC en mai 2019, mais le parti au pouvoir avait refusé de voter en faveur de Vagharshian à l’époque. Le Parlement avait également voté contre un autre candidat proposé le Président en avril 2019 jusqu’à ce que ce dernier nomme un candidat préféré par le parti au pouvoir. Le service de presse présidentiel a mentionné ces refus dans une déclaration publiée mardi. Il a déclaré que Sarkissian maintient son point de vue selon lequel il devrait être habilité à nommer et pas seulement à proposer des candidats au poste des juges de la CC. Selon la loi arménienne, le gouvernement, l’assemblée générale des juges arméniens et le Président de la République doivent chacun présenter un candidat pour les postes vacants à la CC. Le gouvernement a choisi son candidat, Vahram Avetisyan, professeur à l’Université d’État d’Erevan, tandis que l’assemblée générale des juges a nommé le Président de la Cour de cassation, Yervand Khundkarian. Le Parlement devrait discuter et voter sur les trois candidatures en septembre.

Création d’un groupe de travail chargé d’examiner les affaires pénales de décès de militaires dans des situations de non-combat/ Le Premier ministre a signé la décision de la création d’un groupe de travail chargé d’examiner les affaires pénales de décès de militaires dans des situations de non-combat. Le groupe de travail rédigera une conclusion consultative sur chaque cas et les présentera au Premier ministre.

Les procureurs arméniens attendent la réponse de leurs collègues russes sur l’extradition de Ruben Hayrapetyan/ Les procureurs arméniens ont déclaré que le riche homme d’affaires, ancien Président de la Fédération de football, ancien député républicain, Ruben Hayrapetyan, est en effet citoyen russe depuis 2003. Hayrapetian était parti pour la Russie en mars dernier peu avant d’être inculpé dans deux enquêtes criminelles (cf. revue du 20 mai 2020). L’avocat de Hayrapetyan a déclaré que les autorités russes chargées de l’application de loi ont effectivement refusé d’extrader son client. Les procureurs arméniens ont demandé à leurs collègues russes de confirmer ou d’infirmer cette déclaration de l’avocat. Selon le porte-parole du bureau du procureur général, ils n’ont toujours pas reçu de réponse de Moscou. La presse rappelle que fin 2018, Moscou avait refusé d’extrader Mikael Harutyunyan, un ancien Ministre arménien de la Défense recherché par les autorités arméniennes chargées de l’application des lois, car Harutyunyan avait la citoyenneté russe. En outre, en août 2019 les autorités russes avaient annoncé leur décision de ne pas extrader l’ancien chef du Service de l’exécution forcée des actes judiciaires d’Arménie, Mihran Poghosyan (cf. revue du 17 au 19 août 2019).

Le tribunal rejette le mandat d’arrêt de l’ancien maire adjoint d’Erevan/ Le tribunal a refusé d’autoriser l’arrestation de l’ancien maire adjoint d’Erevan, Vahe Nikoyan, inculpé dans une enquête criminelle en cours sur Ruben Hayrapetyan. Nikoyan et l’un de ses anciens collaborateurs sont accusés d’abus de pouvoir et de falsification. Nikoyan a nié les accusations portées contre lui, mais a refusé de faire d’autres commentaires.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France