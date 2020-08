Revue de la presse arménienne du 1er au 3 août 2020

39102 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 39102 cas de coronavirus dans le pays dont 29861 ont été guéris et 762 patients sont décédés.

Le Ministre de la Défense réagit au discours de guerre de l’Azerbaïdjan/ Commentant l’appel du Président azerbaïdjanais à « libérer des territoires avant qu’il ne soit trop tard », le Ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, a déclaré qu’il n’était pas clair pour la partie arménienne quand sera-il « trop tard ». Concernant les déclarations du Ministre azerbaïdjanais de la Défense selon lesquelles leur armée était prête à entamer des actions et attendait un ordre pertinent du Président, Tonoyan a déclaré que l’armée arménienne était également prête. Selon Tonoyan, les récentes actions militaires à la frontière sont une preuve éclatante du fait que le rival n’a pas réussi et a subi un certain nombre de pertes, malgré l’utilisation d’armes de pointe. Rappelons que vendredi, le Ministère arménien de la Défense a annoncé que le front et d’autres unités de l’armée arménienne ont été mis en alerte dans le cadre d’une vérification de leur état de préparation au combat. Le Ministère a publié plusieurs photographies de missiles balistiques et de systèmes d’artillerie à longue portée déployés en divers endroits. La vérification a commencé alors que des exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs ont commencé dans de différentes régions d’Azerbaïdjan mercredi, dont le Nakhitchévan. L’armée arménienne avait déclaré qu’elle suivrait de près ces exercices.

Pachinian rejette les critiques sévères de la rédactrice en chef de RT/ Le Premier ministre, Nikol Pachinian, a rejeté les allégations de Margarita Simonyan, rédactrice en chef d’origine arménienne de la chaîne de télévision RT et de plusieurs autres médias financés par le Kremlin. Dans une publication Facebook, Simonyan avait accusé Pachinian d’avoir sapé les relations arméno -russes et d’avoir soutenu des groupes financés par l’Occident et hostiles à Moscou. Elle a accusé les autorités arméniennes de ne pas avoir reconnu la Crimée et d’avoir emprisonné « l’allié fidèle de la Russie », Robert Kocharyan, « exclusivement par vengeance politique » et « crachant » ainsi au visage des amis russes. Simonyan a également affirmé que Pachinian a « inondé » l’Arménie d’ONG qui « forment les jeunes à renverser le gouvernement en Russie ». Dans une interview à la chaine privée russe RBK, Pachinian a rejeté ces accusations. Il a notamment fait valoir que la plupart des ONG arméniennes financées par des gouvernements occidentaux ou des donateurs privés avaient été créées lorsque l’Arménie était gouvernée par Kocharyan ou son successeur Sarkissian. « Si [Kocharyan et Sarkissian] étaient tellement pro-russes, pourquoi n’ont-ils pas fermé ces organisations ? » a déclaré Pachinian. Quant à l’affaire Kocharyan, selon Pachinian, en Russie on doit comprendre que l’allié principal de la Russie en Arménie ne sont pas les dirigeants arméniens, mais le peuple arménien. D’après Pachinian, contrairement à certaines prévisions, l’Arménie n’a pas changé d’orientation géopolitique après la révolution de velours de 2018. Pachinian a également salué le rôle « absolument constructif » de la Russie dans les efforts internationaux visant à résoudre le conflit du Haut-Karabakh. Dans ce contexte, il a implicitement demandé à Moscou de contrer ce qu’il a décrit comme les efforts de la Turquie pour attiser les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et finalement « prendre le contrôle du Caucase ».

Mnatsakanyan sur la décision de l’Arménie de suspendre les inspections militaires par la Turquie sur le territoire arménien/ Lors d’une interview à Shant TV, le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a déclaré que la décision de l’Arménie d’interdire l’accès de son territoire aux inspecteurs turcs était « une réponse proportionnée aux mesures prises aujourd’hui par la Turquie et l’Azerbaïdjan » qui ont lancé et organisent des exercices militaires communs à un moment où toutes les ressources de la communauté internationale sont investies dans le renforcement de la désescalade. L’Arménie a diffusé le 29 juillet une note verbale à l’OSCE sur la suspension des inspections militaires par la Turquie sur le territoire arménien. Pour mémoire, signé en 1990 et révisé en 1999, le traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) impose des limites spécifiques au déploiement de troupes et d’armes lourdes de la côte atlantique aux montagnes de l’Oural en Russie. L’Arménie l’a signé après avoir obtenu son indépendance. Les signataires du traité sont autorisés à inspecter mutuellement le respect des plafonds d’armement par le biais de visites aléatoires dans pratiquement toutes les bases militaires. Des inspecteurs militaires de Turquie et d’autres États membres de l’OTAN se rendent régulièrement en Arménie depuis le milieu des années 1990.

Mnatsakanyan : Israël doit cesser toute vente d’armes à l’Azerbaïdjan/ Dans une interview à Jerusalem Post, Zohrab Mnatsakanyan a déclaré que la vente d’armes à l’Azerbaïdjan était « fatal », car l’Azerbaïdjan n’hésite jamais à utiliser ces armes contre les infrastructures civiles, la population civile. Selon lui, les faits concernant les armes obtenues par l’Azerbaïdjan et utilisées contre les infrastructures civiles et la population de l’Arménie et du Haut-Karabakh sont nombreux et les événements de juillet en sont une preuve supplémentaire. La presse locale indique que pendant les hostilités d’avril 2016 et celles du juillet 2020 l’Azerbaïdjan a utilisé des drones de fabrication israélienne contre des cibles militaires et civiles arméniennes.

Mnatsakanyan sur la non reconnaissance du Génocide arménien par l’Israël/ A la question sur la non reconnaissance du Génocide arménien par l’Israël, Mnatsakanyan a déclaré que la reconnaissance du Génocide arménien par une nation qui a survécu aux horreurs de l’Holocauste était « une question morale ». « C’est sur votre conscience. Je sais que de nombreux juifs - personnalités publiques, intellectuels et gens ordinaires - partagent fortement ce point de vue ». Cependant, selon le Ministre, il appartient aux autorités israéliennes de reconnaître le génocide arménien ou de s’en abstenir.

Vanetsyan interrogé par le Service de sécurité nationale sur décision de personnel qu’il avait prise alors qu’il dirigeait le SSN en 2018/ Artur Vanetsyan, l’ancien directeur du Service de sécurité nationale (SSN) qui dirige actuellement le parti d’opposition « Patrie », a été convoqué pour un interrogatoire pour expliquer une décision de personnel qu’il avait prise alors qu’il dirigeait le SSN en 2018. Selon le porte-parole du SSN, Vanetsyan est soupçonné d’avoir engagé un officier retraité de 51 ans et de lui avoir donné un poste de haut niveau au sein du SSN, en violation de la loi arménienne qui stipule que seules les personnes âgées de 50 ans ou moins peuvent être nommées à ces postes. D’après le porte-parole, la décision de Vanetsyan peut donc avoir constitué un abus de pouvoir. Vanetsyan a catégoriquement nié avoir enfreint la loi et a accusé les autorités arméniennes d’essayer de le « faire taire ». Il a qualifié l’affaire de « fabriquée et politiquement motivée ». Selon lui, les autorités cherchent à le poursuivre afin de mettre fin à ses activités politiques.

Romanos Petrosyan nommé ministre de l’Environnement/ Un membre haut placé du parti au pouvoir, « Contrat civil », Romanos Petrosyan, a été nommé Ministre de l’Environnement. Petrosyan a été jusqu’à présent gouverneur de la région de Kotayk. Petrosyan a promis une application plus stricte des lois gouvernementales sur la protection de l’environnement. Selon lui, un grand nombre des graves problèmes écologiques de l’Arménie sont le résultat de l’inactivité et de la négligence des organes de régulation de l’État.

La partie russe a refusé d’extrader Ruben Hayrapetyan/ Selon l’avocat de Ruben Hayrapetyan, les autorités russes chargées de l’application de loi ont effectivement refusé d’extrader le riche homme d’affaires, ancien Président de la Fédération de football, ancien député lié aux anciennes autorités. Hayrapetyan était parti pour la Russie en mars 2020 avant d’être inculpé par le Comité d’enquête arménienne (cf. revue du 20 mai 2020). Il n’est pas clair si Hayrapetyan a la citoyenneté russe et le cas échéant ne peut donc pas être extradé vers l’Arménie.

Un nouveau groupe de soldats de la paix arméniens se rend au Kosovo/ La 32e équipe des forces armées arméniennes participant à la mission de maintien de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo est partie pour Pristina.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France