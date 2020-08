Essais d’un nouveau drone d’attaque fabriqué en Arménie pour l’industrie militaire

Les drones de fabrication arménienne ont fait leur preuve avec leur efficacité notamment lors du dernier conflit arméno-azéri de juillet à la frontière nord-est de l’Arménie dans la région du Tavouch.

L’Arménie ne cesse de perfectionner sa technologie et de fabriquer de nouveaux drones encore plus performants. Hakob Arshakyan le ministre arménien des Hautes technologies et de l’industrie vient de poster sur sa page facebook les images d’un nouveau drone de fabrication arménienne réalisant des essais.

« Essais des drones d’attaque d’une nouvelle génération. L’une des dernières réalisations de l’industrie militaire de l’Arménie » a-t-il commenté.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=3051125725114045