Le ministre arménien de l’Environnement promet de sauver la faune du lac Sevan

Le ministre de l’Environnement, Romanos Petrosyan, a convoqué une consultation avec des responsables avant de lancer les nouvelles procédures visant à réglementer la signature de contrats sur l’utilisation durable et la restauration de la faune du lac Sevan.

Romanos Petrosyan a publié un communiqué disant qu’il considérait que sauver le lac Sevan était une tâche d’importance pan-arménienne.

« Il y a des défis profonds et sérieux dans le parc national de Sevan. Je réalise intrinsèquement le volume de sa responsabilité politique, tous ses risques juridiques et sociaux, mais je ne recule pas une seconde - le salut de Sevan est une question d’importance pan-arménienne », a-t-il déclaré, promettant de s’arrêter et de demander des comptes aux groupes, individus ou aux fonctionnaires corrompus qui endommagent et contaminent le lac depuis de nombreuses années.

Romanos Petrosyan a déclaré qu’un nouveau département du parc national de Sevan sera chargé de rétablir l’ordre public et deviendra un outil essentiel pour restaurer l’écosystème du lac. Il a dit qu’ils accordaient une attention particulière à la composante idéologique du futur état-major de la division.

« Le 20 août, le programme d’essai de la pêche industrielle du corégone commun sera lancé, qui dans les années à venir doit devenir le principal système de restauration des réserves de poissons du lac Sevan », a-t-il dit, ajoutant que la pêche industrielle sera sous son attention directe. « Nul n’aura le droit de contourner ou d’ignorer la loi, quel que soit son poste ou son statut ».