Nikol Pashinyan effectue une visite de travail dans la province du Kotayk

Le Premier Ministre arménien Nikol Pashinyan a effectué une visite de travail dans un certain nombre de communautés de la province du Kotayk et s’est familiarisé avec le processus des programmes de subvention du gouvernement. Le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Administration territoriale et des infrastructures Suren Papikyan et du gouverneur par intérim de la province du Kotayk Arnak Avetisyan.

Nikol Pashinyan a fait un arrêt dans la communauté Aramus où une nouvelle école maternelle est en cours de construction pour 150 enfants. Il a été mentionné que la construction du bâtiment devrait être terminée d’ici le 1er octobre 2020. La valeur contractuelle du programme est de 433 millions de drams. Le programme est cofinancé par le gouvernement et la communauté à 50-50%.

Le chef de la communauté a informé le Premier ministre qu’en marge d’un autre programme de subvention, plusieurs rues d’Aramus seront approvisionnées en gaz naturel d’ici la fin de ce mois. En conséquence, toute la communauté aura accès au gaz.

Nikol Pashinyan a également rencontré les habitants d’Aramus, leur a parlé du développement de la communauté. Il a souligné la participation des résidents aux programmes de subvention en ne cherchant pas à échapper aux impôts. « Nous devons payer la taxe successorale pour pouvoir mettre en place plus de programmes. Nous devons tous comprendre que, par exemple, l’impôt sur les successions que nous payons est ce jardin d’enfants. Nous devons élire un chef de communauté ou un gouvernement qui ne volera jamais ’’, a-t-il déclaré.

Ensuite, le Premier Ministre Nikol Pashinyan a visité les communautés de Kamaris et Geghashen.