Les anciennes maisons arméniennes de Kars (Arménie historique) à l’abandon sont soumis à la lente destruction

A Kars, dans l’ancienne capitale de l’Arménie du royaume des Bagratides, qui se trouve non loin de la frontière arméno-turque, les anciennes maisons historiques arméniennes sont progressivement détruites affirme le site Akunq.net se fondant sur les cris d’alarme des médias turcs. Mais les médias turcs évitent d’indiquer que ces « anciennes maisons » de Kars ont appartenu aux Arméniens.



Ainsi comme à Ani, le site de la capitale arménienne des Bagratides ou à Kars, les médias et guides touristiques se gardent d’évoquer l’origine arménienne de ces anciennes constructions. Les médias turcs oublient également d’affirmer que les Arméniens y vivaient encore du début du 20e siècle et qu’ils furent soumis à un génocide en 1915. Pour les maisons historiques de Kars, les médias turcs, dans un cynisme absolu qui vaut un second génocide, écrivent « les propriétaires ont fermé les portes de ces maisons et son partis ». Où ? Volatilisés ?

Il y a également des habitants Turcs ou Kurdes de Kars qui se déclarent propriétaires de ces maisons historiques arméniennes…sans fournir de pièces administratives ou titres de propriété…

Krikor Amirzayan