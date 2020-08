En Arménie, dans les régions frontalières de Kegharkunik et de Vayots Dzor, 34 « fermes intelligentes » d’élevage seront construites. Ces unités d’élevage seront financées par l’ONU et le ministère arménien de l’Economie à hauteur de 50%.

Ces fermes d’élevage dits « intelligentes » ont une surface de 280 m² et le process d’élevage obéit à des normes respectant l’environnement.

Ces entités produiront avec les vaches laitière une quantité importante de lait qui sera utilisée dans une chaine de transformation valorisant ainsi la culture agricole. Les exploitants de ces fermes des régions frontalières de Gegharkunik et de Vayots Dzor ont un contrat avec l’Etat et ont suivi une formation d’une semaine pour exercer leur activité.

Krikor Amirzayan