Toute menace de bombarder Stepanakert et d’autres communes d’Artsakh est irrecevable selon le ministère des affaires étrangères

Le président de la République d’Artsakh a déclaré très clairement l’inadmissibilité des menaces de bombarder Stepanakert et d’autres communes d’Artsakh, que la partie azerbaïdjanaise exprime régulièrement, y compris au plus haut niveau, a déclaré le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh dans un communiqué.

Les commentaires interviennent après que le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères ait tenté de déformer les propos du président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunian, les sortant du contexte général.

« Les dirigeants militaro-politiques de l’Azerbaïdjan ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à frapper des cibles en Artsakh. En particulier, une fois que le ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan a ordonné aux forces de roquettes et d’artillerie de « se préparer à lancer des frappes dévastatrices » sur Stepanakert et d’autres villes d’Artsakh. Il est à noter que le représentant officiel du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a justifié ces menaces par le fait que « il n’y a pas de population civile en Artsakh, mais seulement l’armée et le terrain », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

« Cherchant à dissimuler sa politique agressive, basée sur l’intimidation et la terreur, l’Azerbaïdjan, par la falsification des faits et la désinformation délibérée de la communauté internationale, essaie d’attribuer ses propres démarches et motivations d’actions aux côtés arméniens. C’est Bakou et non Erevan ou Stepanakert qui menace régulièrement de détruire les infrastructures civiles stratégiques et les communes en Arménie et en Artsakh. Par les déclarations officielles sur sa volonté de lancer des frappes de missiles sur la centrale nucléaire de Metsamor en Arménie, sur Erevan et Stepanakert, pour abattre des avions civils volant vers l’Artsakh, ainsi que par toute une série de crimes commis contre l’humanité et de crimes de guerre, L’Azerbaïdjan démontre qu’il n’hésite pas à utiliser des méthodes terroristes comme politique d’État », poursuit le communiqué.

Le ministère a déclaré que « la République d’Artsakh est prête à réprimer résolument toute tentative des forces armées azerbaïdjanaises d’attaquer la population civile ».

« L’aérodrome militaire de la ville de Gandzak (Ganja) ou tout autre lieu militaire, que la partie azerbaïdjanaise tente d’utiliser pour attaquer les communes d’Artsakh, deviendra une cible légitime pour l’Armée de défense de la République d’Artsakh. La déclaration du Président de la République d’Artsakh est un avertissement sur la futilité des tentatives d’obtenir des dividendes politiques à travers les menaces et la terreur. Le conflit Azerbaïdjan-Karabagh n’a pas de solution militaire. Les tentatives de déclencher une autre guerre auront des conséquences désastreuses pour toute la région », a conclu le ministère.