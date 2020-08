Collision entre une frégate turque et un navire grec en Méditerranée orientale

Athènes, 19 août 2020 (AFP) - Une frégate turque et un bâtiment grec sont

entrés en collision la semaine dernière en Méditerranée orientale, a indiqué

mercredi à l’AFP une source militaire grecque, confirmant des informations de

presse.

Le quotidien grec Kathimerini a publié mercredi la photo d’une frégate

turque endommagée, selon le journal, lors d’une collision.

Une source militaire grecque a confirmé à l’AFP l’incident sans toutefois

donner plus de détail.

Selon l’influent quotidien, la collision a eu lieu mercredi dernier, tôt le

matin, après « une erreur de manœuvre » du bâtiment turc Kemal Reis qui avait

tenté « d’empêcher » la navigation de la frégate grecque Limnos.

"La manœuvre était mal calculée, en conséquence la proue du Limnos a

endommagé le Kemal Reis", souligne le quotidien.

Les tensions entre Ankara et Athènes se sont encore aggravées depuis que la

Turquie a envoyé le 10 août le navire Oruç Reis, pour procéder à des

explorations d’hydrocarbures dans une zone au large de l’île grecque de

Kastellorizo dans le sud-est de la mer Egée.

Plusieurs bâtiments de guerre turcs accompagnaient l’Oruç Reis dont la

frégate Kemal Reis.

La Grèce a envoyé ses propres bateaux de guerre dans la zone pour

surveiller les activités turques, qualifiées par Athènes de « provocation », en

appelant Ankara à « se retirer de la zone ».

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait prévenu jeudi qu’une attaque

contre un navire turc cherchant des hydrocarbures dans une zone disputée de la

Méditerranée se payerait au « prix fort », et a laissé entendre qu’un incident

s’était déjà produit.

De son côté, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait prévenu

mercredi dernier du "risque d’accident quand il y a une concentration de

forces militaires dans une zone limitée« . »Et dans ce cas, la responsabilité appartient à celui qui provoque ces

conditions", avait-il ajouté.

Athènes a entrepris un marathon diplomatique auprès de ses partenaires

européens et des Etats-Unis pour condamner les activités turques qu’elle juge

« illégales ».

Dimanche, le chef de la diplomatie de l’Union européenne (UE) Josep Borrell

a appelé Ankara à cesser « immédiatement » ses recherches de gisements gaziers

en Méditerranée.

L’annonce d’Ankara accroît « regrettablement les tensions et l’insécurité »,

souligne Josep Borrell dans un communiqué publié par ses services.