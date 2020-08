Conférence de presse de Serge Sarkissian : ce qu’il faut retenir

L’ancien président Serge Sarkissian estime que l’issue des affrontements meurtriers de quatre jours au Haut-Karabagh en avril 2016 a été une victoire arménienne parce que l’Azerbaïdjan « n’a réussi à atteindre aucun de ses objectifs politiques » dans cette escalade.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Erevan hier, Serge Sarkissian a également décrit cette escalade de violences en 2016 dans le Haut-Karabagh, communément connue en Arménie comme la « guerre d’avril », comme étant inévitable.

Au milieu de questions persistantes au sein de la société arménienne sur les circonstances qui ont entraîné le déclenchement de la guerre d’avril, le Parlement actuel a mis en place une commission ad hoc en 2019 pour examiner ces préoccupations.

Serge Sarkissian, qui a été président de 2008 à 2018 et par conséquent qui était commandant en chef des forces armées arméniennes il y a quatre ans, a été invité à témoigner devant le comité le 16 avril.

Il avait alors refusé de parler aux médias, promettant qu’il consacrerait une conférence de presse pour répondre à « toutes les questions » concernant la guerre d’avril.

Au début de la conférence de presse qui a finalement eu lieu hier - une première depuis sa démission en 2018 - Serge Sarkissian a lu les remarques liminaires qu’il avait faites devant la commission en avril.

Il a notamment fait valoir que le résultat de la guerre d’avril au cours de laquelle des dizaines de soldats ont été tués des deux côtés était une victoire arménienne. « Qui pourrait dire qu’il puisse s’agir d’une victoire pour l’Azerbaïdjan, alors qu’il a perdu ses unités d’élite, ou qu’il puisse s’agir d’une défaite pour l’Arménie, qui a montré sa bravoure indescriptible pour arrêter l’agression à grande échelle ? Est-ce que quelqu’un connaît, dans toute l’histoire de l’humanité, une seule guerre dans laquelle seuls des soldats, sans commandant, ont combattu et gagné ? », a questionné, de façon totalement rhétorique, Serge Sarkissian face aux membres du comité.

L’ancien dirigeant a déclaré que, comme toutes les autres guerres, l’escalade de 2016 poursuivait des objectifs politiques : « Une guerre est une continuation de la politique, avec d’autres méthodes. Du côté du défenseur, une victoire est quand il parvient à arrêter les plans de l’adversaire avec un minimum de pertes. Aucun résultat ne peut être satisfaisant pour la partie qui commet l’agression si elle n’atteint pas au moins une partie de ses objectifs politiques ».

« Or, l’objectif principal de l’Azerbaïdjan était de changer le cours des négociations. Il voulait prouver que le problème avait une solution militaire », a commenté Sarkissian, ajoutant que d’autres objectifs de l’Azerbaïdjan incluaient la réalisation d’un nouvel accord de cessez-le-feu qui éliminerait le Haut-Karabagh en tant que partie indépendante et redonnerait le moral à la société azerbaïdjanaise.

L’ancien président arménien a assuré que l’Azerbaïdjan n’avait atteint aucun de ces objectifs. En outre, il a dit que dans les faits, au cours des négociations ultérieures, l’Azerbaïdjan avait été contraint d’accepter une proposition arménienne visant à créer un mécanisme international d’enquête sur les violations du cessez-le-feu. « Soit dit en passant, c’était l’un des éléments les plus importants de l’héritage de notre gouvernement », a placé Serge Sarkissian, qui a démissionné en avril 2018 au milieu de manifestations antigouvernementales généralisées, axées sur la politique intérieure et la corruption.

« Ainsi, à la suite du lancement de l’agression, l’Azerbaïdjan a subi d’énormes pertes non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur la scène diplomatique. Il a été prouvé que l’Azerbaïdjan n’est pas en mesure de résoudre le problème militairement », a pointé Serge Sarkissian.

L’ancien président arménien a avancé l’opinion selon laquelle il n’était pas possible d’empêcher ou d’éviter la guerre. « L’Azerbaïdjan n’était pas prêt pour une solution de compromis acceptable pour nous, car l’Azerbaïdjan n’était pas prêt - et je suis sûr qu’il n’est toujours pas prêt aujourd’hui - à accepter le droit du peuple du Haut-Karabagh de déterminer le statut de son pays à travers une expression de leur libre arbitre », a-t-il souligné.

À la suite des affrontements de 2016, Serge Sarkissian avait admis que l’Azerbaïdjan avait réussi à s’emparer de centaines d’hectares de territoire dans ce qui est actuellement une zone tampon autour du Haut-Karabagh, mais il avait minimisé l’importance militaire de la perte.

Hier, l’ancien dirigeant a affirmé qu’il avait décidé de ne pas chercher à regagner le terrain perdu et d’accepter un cessez-le-feu afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

Répondant aux questions des journalistes, Serge Sarkissian a réagi aux affirmations selon lesquelles l’armée arménienne était sous-équipée et mal approvisionnée en nourriture, en carburant et en munitions pendant les escarmouches de 2016 : pour lui, il s’agit de « mythes ».

Il a également défendu ses autres déclarations, y compris celle qu’il a faite peu de temps après la guerre des 4 jours au sujet des Arméniens « combattant avec des armes des années 80 ».

Cette déclaration avait suscité des critiques en Arménie quant au manque perçu d’armes modernes dans l’arsenal des forces armées du pays.

Serge Sarkissian a souligné que le contexte de la déclaration était différent. « Pour que l’objectif de cette déclaration soit parfaitement clair, je voudrais vous rappeler qu’elle a été faite en Allemagne, immédiatement après la guerre de quatre jours. Les gens bien informés savent qu’à l’époque, l’Allemagne présidait l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Cette déclaration a en effet donné lieu à de nombreuses spéculations, d’abord chez des personnes qui n’ont pas une compréhension claire de ce que signifient les armes des années 1980. Si nous traduisons ce que j’ai dit en langage diplomatique, nous obtiendrons ce qui suit : « Chers membres de l’OSCE, même si vous fermez les yeux sur le fait que l’Azerbaïdjan est armé jusqu’aux dents, nos soldats sont capables de défendre leur patrie » », a-t-il noté.

Serge Sarkissian a en outre souligné que toutes les armées du monde, y compris celles des nations les plus riches et les plus prospères, ont des armes des années 1980 dans leurs arsenaux. « Je peux citer de nombreux exemples, mais je n’approfondirai pas sur ce sujet. Je dirai seulement que, même aujourd’hui, presque tous les véhicules blindés, presque toutes les armes à feu des forces armées arméniennes datent des années 1980. Permettez-moi également de dire que notre armée, tout comme de nombreuses autres, ont encore aujourd’hui des armes des années 40 et 50 dans leurs arsenaux. C’est la vérité », a justifié l’ancien président arménien.

Au cours de la conférence de presse, Serge Sarkissian a refusé de commenter d’autres questions, y compris des questions concernant le travail du comité parlementaire chargé d’examiner les circonstances de la guerre d’avril. Il a dit qu’il le ferait une fois que le comité aurait publié son rapport. Serge Sarkissian a également promis de tenir des conférences de presse séparées sur les questions de politique intérieure ainsi que sur la gestion par le gouvernement de la pandémie de Coronavirus.