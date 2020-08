La rentrée des écoles en Artsakh le 14 septembre

Une commission gouvernementale chargée des mesures de confinement suite au coronavirus s’est réunie le 19 août à Stepanakert autour du Président de la République de l’Artsakh Arayik Harutyunyan. Il fut décidé que les écoles en Artsakh ouvriront leurs portes le 14 septembre.

Jiraïr Mirzoyan le ministre de la gestion des Territoires et du développement, chargé également du contrôle des règles sanitaires suite au Covid-19 a présenté la situation de l’épidémie en Artsakh et des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Un contrôle plus ciblé et efficace est réalisé par les autorités afin de réduire les risques de la propagation du virus sur le territoire de l’Artsakh. Ararat Ohandhanyan le ministre de la Santé a présenté la situation sanitaire en Artskah avec 11 patients qui recevaient des soins. Djalal Harutyunyan le ministre de la Défense a présenté la situation du coronavirus au sein de l’Armée de défense de la République de l’Artsakh, une situation sous contrôle avec aucun soldat arménien infecté.

Krikor Amirzayan