Deux internationaux Arméniens, Aleksandre Karapetyan et Arshak Koryan opposés lors du match Tambov-Khimki (1-0) lors de la 3e journée du championnat de Russie

Lors de la 3e journée du championnat de Russie, mardi 18 août à domicile le club de Tambov recevait Khimki. Deux joueurs de la sélection nationale d’Arménie étant entrés sur le terrain dans ce match, Aleksandre Karapetyan (Tambov) et Arshak Koryan (Khimki). Tambov s’imposant 1-0 face à Khimki. Aleksandre Karapetyan transféré de Sotchi à Tambov et qui avait marqué lors de la 2e journée du championnat avec son nouveau club, n’a pas marqué lors de cette 3e journée. Il est sorti à 41e minute. Arshak Koryan a quant à lui participé toute la rencontre. Au classement provisoire après 3 rencontres, Tambov est 10e et Khimki est à la 16e et dernière place.

Krikor Amirzayan