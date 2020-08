Rentrée scolaire : le ministre de l’Education détaille les mesures sanitaires

Le port de masques dans les classes sera obligatoire pour les étudiants des écoles et universités qui rouvriront dans toute l’Arménie le mois prochain, a annoncé mardi le ministre de l’Éducation Arayik Harutiunian, détaillant les précautions sanitaires de base que les autorités arméniennes prévoient de mettre en place dans tous les établissements d’enseignement pour éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Toutes les écoles, universités et autres établissements d’enseignement général d’Arménie sont restés fermés depuis mars. Ils enseignent depuis à distance pour assurer la continuité du processus éducatif.

Le ministre Harutiunian a déclaré au début du mois que les cours en présentiel dans toutes les écoles secondaires d’Arménie ainsi que dans les écoles de formation professionnelle, les écoles de musique et les écoles d’art commenceraient le 15 septembre.

Présentant les mesures de sécurité contre le Coronavirus lors d’un entretien avec le service arménien de RFE / RL (Azatutyun) le 18 août, Harutiunian a expliqué qu’au lieu des cinq jours hebdomadairement, les étudiants fréquenteront les écoles six jours par semaine, ce qui permettra de réduire les heures qu’ils passées à l’intérieur des écoles. Le fait de passer moins de temps dans les écoles permettra de ne pas ouvrir les cantines scolaires, a ainsi précisé le ministre.

Pas plus de 20 étudiants seront autorisés à être dans une même pièce. Les classes seront organisées en deux groupes, a ajouté Harutiunian.

Selon le ministre, lors des cours d’entraînement physique, les étudiants n’apprendront que la théorie, sans se livrer à des exercices pratiques, ce qui réduira également le risque de propagation du coronavirus.

« Ces nouvelles règles sont obligatoires pour les écoles publiques et privées », a réagi Harutiunian.

Le ministre a également recommandé que, deux semaines avant le début des cours, les enfants et leurs parents s’auto-isolent volontairement et limitent leurs contacts « afin de ne pas amener le virus dans les écoles et les universités dès le premier jour de la nouvelle année scolaire. »

« Cela nous permettra très probablement de ne pas revenir aux restrictions au moins au cours du premier semestre », a ajouté Harutiunian.

Le ministre a confié que les autorités répondraient aux cas de Coronavirus identifiés dans les écoles en recherchant les contacts des élèves infectés et en testant tous leurs camarades de classe. « Nous agirons conformément à la situation… Si, à la suite des tests, aucune propagation n’est révélée parmi les camarades de classe d’un élève infecté, les cours de cette classe ne seront pas suspendus. Mais si nous constatons la propagation du virus, les cours pour ces étudiants seront interrompus et ils continueront leurs études en ligne », a-t-il révélé.

L’état d’urgence introduit en Arménie en mars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus doit prendre fin le 11 septembre. Le gouvernement a indiqué qu’il ne souhaitait pas une nouvelle prolongation, à moins que la situation du coronavirus ne s’aggrave d’ici là.

L’Arménie a enregistré plus de 42 000 cas de Coronavirus et 833 décès depuis le début de l’épidémie. Ces dernières semaines, cependant, les autorités sanitaires du pays ont signalé une diminution du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et de décès.