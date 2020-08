La situation à Nice

Les lettres ouvertes signées par Richard Takvorian, Président de l’association cultuelle de l’église arménienne Sainte Marie de Nice, les messages postés sur les réseaux sociaux et les déclarations de Krikor Ajderkhanian parues dans les colonnes de Nice-Matin du 14 août 2020 procèdent d’une campagne de dénigrement abjecte à l’encontre des Instances diocésaines et du Catholicos de tous les Arméniens. A grand renfort de mensonges et de désinformation, leur but est de tromper les fidèles de notre Église. La version de leurs signataires ne correspond en rien à la réalité. Elle est l’expression perverse d’un microcosme niçois plus attaché à défendre ses intérêts et sa souveraineté qu’à œuvrer pour l’avenir de notre Eglise. Animés d’un anticléricalisme primaire, ils persévèrent dans un rejet absolu de sa Tradition. Dès le 14 avril 2019, date de la re-sacralisation de l’autel de l’église Sainte-Marie et de la signature d’un Mémorandum à la même date, les responsables de cette association savaient pertinemment qu’ils ne signeraient pas les statuts paroissiaux type et ont laissé croire qu’ils y étaient enclin. Ils savaient pourtant que c’était la condition sine quanon de leur réintégration au sein du Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne.

Les lettres successives du Conseil diocésain depuis le 6 décembre 2019 pour signaler les dangers de cette situation n’ont pas eu d’écho favorable. Notre dernière lettre datée du 7 mai 2020 précisait alors les mesures coercitives qui résulteraient de leur obstination à refuser de tenir leurs engagements. Notre communiqué du 27 mai 2020 répétait le même message. Ce message a été rejeté. Les responsables de cette association rejettent la responsabilité de leurs manquements et attitudes trompeuses sur Sa Sainteté Karekine II. Toutes ces accusations sans fondement relèvent de la calomnie pure. Elles sont honteuses. Une telle attitude ne serait pas sans relever de l’excommunication.

Dès 2006, ces schismatiques de la première heure ont toujours réagi de façon violente au projet de structuration de notre Eglise en France par la création d’un Diocèse. Ils se sont toujours opposés systématiquement aux fondamentaux de sa Tradition. Ces imposteurs veulent faire croire que nos statuts paroissiaux sont illégaux , y décrivent la place du Prêtre comme « omnipotent » et mettent en exergue une prétendue confiscation des biens des paroisses par notre Hiérarchie religieuse. Ces affirmations sont une pure falsification des faits. Concernant la place du Prêtre au sein du Conseil paroissial, selon le principe de complémentarité des pouvoirs temporel et spirituel , le Prêtre, président ex-officio, siège avec un président exécutif laïc au sein d’un Conseil formé de 7 à 11 laïcs : comment dire qu’il est omnipotent alors qu’en plus, il n’a pas le droit de vote ?

Comment le Clergé peut-il être exclu de l’administration de l’Eglise d’où, depuis les temps bibliques et au cours des siècles, il s’est consacré à enseigner, diriger et être les pères spirituels de la Communauté de l’Eglise ? Concernant l’accusation absurde d’illégalité de nos statuts, nous répèterons ici que la reconnaissance institutionnelle de notre Eglise est établie depuis bien longtemps et que les statuts diocésains et paroissiaux ont été validés par l’Etat français comme étant conformes aux Lois de la République.

Concernant la préemption des biens dont ils assènent les esprits , nos statuts précisent noir sur blanc, que « les paroisses qui forment l’Union diocésaine demeurent propriétaires de leur patrimoine ».

D’autres accusations contenues dans ces lettres et messages sont scandaleuses. L’une d’entre elles incrimine le Conseil diocésain d’avoir falsifié la signature de notre Primat :une telle accusation relève de la diffamation et des juridictions pénales.

Plutôt que d’envisager les modalités d’une conciliation, Krikor Ajderkhanian et Richard Takvorian ont décidé d’instaurer un rapport de force avec les Instances diocésaines basé sur la calomnie et le mensonge. De plus, en menaçant de porter cette déplorable affaire devant les tribunaux , ils maintiennent clairement leur refus de tout règlement amiable du conflit.

C’est sans doute leur objectif principal.

Les Instances diocésaines sauront répondre comme il se doit à ces provocations et défendre l’intérêt supérieur de notre sainte Eglise et de ses fidèles.

Nous appelons nos fidèles à continuer à travailler avec le Diocèse de France afin de continuer la démarche initiée le 14 avril 2019 pour renforcer notre Église et son unité.

Le Révérend Père Komitas Hovnanian a rejoint dès le 9 août la Cathédrale des Saints Traducteurs de Marseille. Malgré les blasphèmes proférées contre Sa Sainteté Karekine II, comme nous l’avions annoncé et par respect des fidèles sincères de l’église Sainte-Marie, il célèbrera la Divine Liturgie de la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie en ce dimanche 16 août.

A Paris,

Le 15 Août 2020,

Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN

P/O Le Conseil Diocésain Robert AZILAZIAN

Primat du Diocèse de France

Président Exécutif du

de l’Eglise Apostolique Arménienne

Conseil Diocésain