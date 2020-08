L’organisation diasporique Renaissance Arménienne exige la suppression des poursuites contre les Sasna Tsrer

Le 12 août 2020, le procureur général de la République d’Arménie a requis la condamnation des membres du groupe rebelle Sasna Tsrer à des peines sévères, auxquelles aspirait l’ancien régime criminel.

Les combattants du groupe armé Sasna Tsrer ont concrétisé le droit de notre peuple à la révolte, afin d’empêcher l’abandon des terres de la patrie à l’Azerbaïjan par Serge Sargsian. Grace à cela, ils ont réussi à affaiblir les positions du régime avec une intensité sans précédent, sans pour autant les briser définitivement.

La politique conduite par le gouvernement actuel, fait que les Sasna Tsrer qui combattaient également l’ancien régime jusqu’à la révolution de 2018, sont amenés à être punis par des procureurs et des juges de ce même ancien régime en toute iniquité, Ceci est absolument inacceptable, et contredit et les objectifs de la révolution et sa logique.

Si le gouvernement actuel continue de fonctionner avec la doctrine du régime précédent, nous serons contraints d’adopter une posture d’opposition en diaspora.

Nous avons toujours été partisans des mouvements démocratiques en Arménie, jusqu’en 2018. Cependant, nos espoirs sont en grande partie restés vain et nous sommes actuellement témoins de l’abandon des principes révolutionnaires, et nous sommes prêt à lutter contre cet abandon.

Le gouvernement actuel en la personne du Premier ministre Pashinyan provoque une grande vague de mécontentement en Arménie et en diaspora pour non-respect de ses propres promesses. D’ailleurs, les insinuations comparant Pashinyan avec ses prédécesseurs sont devenues fréquentes. Accuser les Sasna Tsrer avec les arguments du régime précédent est la preuve la plus tangible du bienfondé de ces comparaisons. Seul Pashinyan est capable de dissiper ces doutes en prenant des décisions et des actions appropriées à la révolution.

Nous exigeons du Premier ministre Pashinyan.

1. De réaffirmer sa position antérieure selon laquelle les Sasna Tsrer ne sont pas des terroristes, mais des héros.

2. De renvoyer le procureur général et les autres procureurs qui ont porté des accusations très lourdes contre les Sasna Tsrer.

3.D’utiliser ses ressources et d’adopter les mesures adéquates pour faire cesser les poursuites judiciaires contre les Sasna Tsrer, puisqu’il a le contrôle du pouvoir exécutif et législatif. Et ainsi faire en sorte de poursuivre les concepts de la révolution

Respectueusement

Organisation diasporique Renaissance Arménienne

18/08/2020