37 vols internationaux au départ ou à destination d’Erévan entre le 19 et le 31 août à l’aéroport Zvartnots

Du 19 au 31 août ce sont 37 vols qui seront organisés depuis l’aéroport Zvartnots d’Erévan vers l’étranger ou des vols à destination de l’Arménie. Information émise par l’Aviation civile d’Arménie.

Des vols tels qu’aujourd’hui celui de Erevan-Kostanay-Erévan à bord de la compagnie Aircompany Armenia, Moscou-Erévan également aujourd’hui sur la même compagnie, le Minsk-Erévan-Minsk de la compagnie biélorusse Belavia le 25 août. Des vols de la compagnie Nord Star sur la ligne Moscou-Erévan-Moscou le 19, 24, 25 et 31 août, ou Dubaï-Erévan-Dubaï le 19, 21, 23, 24 et 26 août à bord de la Fly Dubaï.

Est également prévu le 21 août le vol Paris-Erévan-Paris par la compagnie Air France, le même jour et le 28 août les vols Kiev-Erévan-Kiev assurés par la compagne Skyup. Le 22 et 26 août les deux vols Moscou-Erévan à bord des appareils de la compagnie Red Wings. Les 3 vols, le 22, 25 et 29 août entre Beyrouth et Erévan aller-retour assurés par la compagnie Middle East, les deux vols le 23 et 30 août Moscou-Erévan-Moscou par la compagnie Nord Star et le 25 août le même Moscou-Erévan-Moscou par la compagnie Siberia Airlines. Le 28 août le Paris-Erévan-Paris par Air France.

Krikor Amirzayan