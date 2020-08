Le Premier ministre Nikol Pashinyan et le président Armen Sarkissian ont discuté des questions de l’agenda actuel et de développement du pays

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le président Armen Sarkissian. Au cours de cette rencontre les interlocuteurs ont discuté des questions liées à l’agenda actuel, aux problèmes actuels et aux programmes de développement du pays.

Président Armen Sarkissian - Monsieur le Premier Ministre, je suis heureux de notre rencontre. Bien sûr, ce n’est pas une réunion régulière de bureau, c’est une rencontre dans l’esprit du temps, en plein air.

Je pense que les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés sont importants. Depuis des mois, l’Arménie, avec d’autres pays du monde, se bat contre le coronavirus. Chaque jour, à la suite des statistiques, je suis content que la courbe descende déjà, j’espère qu’elle continuera à descendre. Je suis d’accord avec vos déclarations selon lesquelles il ne faut en aucun cas l’encourager, car une grande partie de la population n’a pas encore rencontré le virus, si c’est le cas, il en résultera un retour de l’épidémie. Dans certains pays, on l’appelle la deuxième vague, dans d’autres endroits, ce peut être la troisième vague. Je suis d’accord avec vous que les règles anti-épidémiques doivent être strictement respectées : l’hygiène, la distance sociale, la vigilance restent indispensables.

Les difficultés économiques d’aujourd’hui sont également liées à l’épidémie. La situation dans le monde est la même, mais elle n’allège certainement pas le fardeau placé sur les épaules de notre pays et de notre gouvernement. Au contraire, la méchanceté de chacun affecte indirectement l’économie arménienne, elle aura un impact fort sur certains domaines, en particulier les services hôteliers, le tourisme, l’emploi, les questions sociales. Donc, c’est vraiment un moment difficile et il y a de gros problèmes.

Je vous souhaite bonne chance, à vous ainsi au gouvernement. Je répète une fois de plus qu’en tant que Président de la République, je suis prêt à soutenir non seulement dans le cadre de la Constitution, mais aussi en tant qu’Arménien, avec mes opportunités, mes relations, mon expérience, mes conseils.

Les récents événements de Tavush ont été ajoutés aux problèmes existants. J’étais à Tavush il y a quelques jours, juste dans le village de Chinari, à la frontière et je peux dire que j’étais très content de l’esprit des gens. Les gens étaient très confiants, pleins d’énergie, d’optimisme, ce n’étaient pas seulement les citoyens de l’âge du village, mais aussi les petits enfants. Je suis revenu avec la certitude que nos citoyens soutiennent fermement les soldats, notre armée.

Alors là aussi , Monsieur le Premier Ministre, j’exprime mon soutien au gouvernement, à vous personnellement, à notre ministère de la Défense, à notre armée et je suis prêt à tout faire.

Je pense que ces jours difficiles devraient être le début de la future ascension et nous devrions jeter les bases de cette ascension aujourd’hui. J’espère que l’Arménie, en utilisant ses particularités և avantages, sera en mesure de surmonter les difficultés, և nous pourrons atteindre une nouvelle hauteur.

Patience envers nous tous, envers notre peuple. Chacun doit être à sa place discipliné, travailleur, dévoué , et nous surmontons ensemble toutes ces difficultés.

Premier ministre Nikol Pashinyan - Monsieur le président, merci, je suis content pour cette réunion. Permettez-moi de dire que pendant cette période, nous avons également eu une réunion à distance, des discussions qui n’ont pas été couverts en raison de l’esprit de l’époque.

Oui, le coronavirus est un gros problème pour notre pays. En repensant à ce qui s’est passé, nous avons remarqué à la fin du mois d’avril que malgré les restrictions sévères, nous sommes en mesure de maintenir ces restrictions en place, mais les processus anti-épidémiques se déroulent en coulisses, dans les cours et aux entrées.

Nous avons enregistré deux choses dont les restrictions ne nous ont pas apporté le résultat escompté և la seconde en avril, nous avons perdu 70 000 emplois.

La situation régionale est aussi si tendue : malgré l’appel du secrétaire général de l’ONU à créer un cessez-le-feu mondial dans les conditions du coronavirus, nous avons vu un développement significatif de la rhétorique militaire du côté azerbaïdjanais. Il était clair pour moi que le pays ne pouvait pas découvrir la possibilité d’une escalade.

Le gouvernement a formulé la question principale : les capacités de santé doivent être développées pour qu’aucun citoyen ne soit laissé sans soins médicaux appropriés. Je peux affirmer que nous avons résolu ce problème, des capacités très sérieuses ont été déployées, nous avons dépensé beaucoup d’argent du budget de l’État pour acheter des équipements, déployer, etc.

Par conséquent, nous avons eu ce qui suit : 50 000 emplois ont été rétablis en juin, et en juillet, nous avons eu un nombre d’emplois légèrement plus élevé qu’à la même période l’an dernier. Il était évident pour moi que si nous étions guidés uniquement par la logique sanitaire, nous ferions face à un effondrement social.

Malheureusement, nous avons aujourd’hui un grand nombre de victimes de coronavirus. Oui, vous avez raison, nous connaissons actuellement une très grave baisse continue de la courbe, mais le nombre de nos décès quotidiens ne diminue pas encore , il n’est pas nul ; c’est une conséquence du processus précédent. Il est regrettable que nous ayons plus de 800 morts, si je me souviens bien. Mais aujourd’hui, le processus inverse est en cours, nous conservons les hôpitaux, on dit qu’il n’y a aucune garantie que notre nombre n’augmentera pas à nouveau en raison de notre comportement individuel.

Mais aujourd’hui, nous avons une chance d’avoir enfin la meilleure situation au niveau mondial à l’automne, car maintenant nous voyons qu’il y a des pays dans le monde qui ont officiellement déclaré avoir vaincu le coronavirus, mais doivent revenir à la logique des restrictions les plus strictes.

Oui, vous avez raison, nous avons, en fait, des problèmes dans l’économie, maintenant nous essayons de trouver des solutions sectorielles. Et la tâche principale est de sauvegarder et d’augmenter les emplois. Bien sûr, c’est l’objectif initial, mais cela signifie stimuler les exportations, booster la production, booster la consommation. Savez-vous, bien entendu, que nous avons mis en œuvre plus de 20 mesures anti-crise, dans le cadre desquelles nous avons déjà investi plus de 100 milliards de drams dans diverses directions sociales et économiques via le système bancaire et le budget de l’État. Nous poursuivons maintenant ce processus par secteurs, en essayant la première tâche soit de maintenir les emplois, և les secteurs de maintenir leur compétitivité afin de se redresser rapidement après avoir surmonté la crise économique.

Que s’est-il passé à Tavush ? Il s’agissait bien entendu d’une agression ouverte de l’Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l’Arménie. Mais il est importent d’affirmer que la rhétorique militaire, qui a été développée par les dirigeants azerbaïdjanais pendant de nombreuses années, a créé un tel mythe de propagande que l’armée azerbaïdjanaise a un avantage sur l’armée arménienne et peut résoudre n’importe quel problème très rapidement, dans un incident local très court. Le mythe s’est complètement effondré, ce qui, à mon avis, crée une situation géopolitique et militaro-politique complètement nouvelle dans notre région. Cela renforce largement la position traditionnelle de l’Arménie. Et cette position traditionnelle a été pleinement maintenue ici par toutes les autorités et tous les gouvernements arméniens. La question du Haut- Karabagh n’a pas de solution militaire, elle ne peut être résolue que par des moyens pacifiques. Autrement dit, c’est une réalité dont il faut tenir compte.

Les forces armées arméniennes sont prêtes à préserver l’intégrité territoriale de notre pays, ses frontières. Je suis heureux d’affirmer que les énormes réformes qui ont eu lieu dans les Forces armées au cours des deux dernières années et demie, qui ont été la priorité aux priorités pour notre gouvernement, ont porté leurs résultat. Et je suis content que le temps n’ait pas été perdu là-bas et nous avons pu enregistrer des résultats concrets.

Pour nous, malheureusement, cette année etait pleine de complications, de difficultés et d’incidents graves. Et l’explosion à Beyrouth, et les événements au Liban, bien sûr, sont directement liés à notre vie nationale, et ici, bien sûr, nous avons un sujet à discuter.

Président Armen Sarkissian - Je suis heureux d’entendre que nos estimations correspondent. Je conviens que même si nous n’avons pas d’infections ou de décès demain, nous devons être très prudents, en aucun cas nous ne pouvons déclarer notre pays un pays exempt de coronavirus. Les pays ne sont pas fermés à eux-mêmes, nous ne sommes pas un système fermé, si ce n’est pas à l’intérieur, il suffit qu’une personne de l’extérieur soit infectée, ce processus recommencera. J’espère que même s’il y aura une deuxième vague, nous pourrons la surmonter, comme nous en avons déjà l’expérience.

Il y a des secteurs de l’économie qui prendront tout ce processus très dur, ils auront besoin du soutien de l’État et du gouvernement. Je suis heureux que le gouvernement y réfléchisse et prenne des mesures dans ce sens. Cependant, je pense que ces étapes se poursuivront, car il faudra beaucoup de temps pour surmonter la situation difficile actuelle, qui n’est pas seulement économique mais aussi sociale. Il y a aussi des problèmes d’emploi et des problèmes démographiques. Les personnes dont le lieu de travail est en dehors de l’Arménie depuis de nombreuses années n’ont pas cette possibilité. Les gens qui avaient un emploi aujourd’hui, hier, la veille, ne l’ont pas aujourd’hui. Par conséquent, nous devons unir nos forces communes pour résoudre ces problèmes.

Je suis tout à fait d’accord avec vous que l’attaque l’Azerbaïdjan ne peut avoir aucune explication morale humaine. Lorsque le monde entier et nous nous battons contre un ennemi commun, le coronavirus, l’Azerbaïdjan décide de partir à l’aventure. Pour moi, quelqu’un qui a de nombreuses années d’expérience de poursuit la politique de l’Azerbaïdjan, de la Turquie, la politique européenne et russe, il y a plusieurs facteurs qui m’inquiètent. Tout d’abord, la frontière morale qu’ils ont franchie en se livrant à une telle aventure dans le coronavirus.

Ma deuxième préoccupation est que l’Azerbaïdjan essaie de donner l’impression que l’Arménie représente une menace pour les infrastructures internationales qui passent par l’Azerbaïdjan. C’est un non-sens absolu. Ces infrastructures existent, elles sont en place depuis plus de 20 ans, et L’Arménie n’a jamais manifesté l’intention de les détruire.

Leur propagande vise à présenter l’Arménie comme un agresseur, en leur donnant l’opportunité d’utiliser leur leitmotiv pour prendre des mesures agressives demain. Je tiens à noter avec une certaine fierté que nous Forces armées étaient au plus haut niveau. Je me souviens bien : lorsque j’étais ambassadeur dans de nombreux pays européens au début des années 90, dont l’OTAN, de nombreux diplomates et experts militaires m’ont dit que votre lutte était vaine. Vous êtes un petit pays, vous n’avez pas d’armée, l’Azerbaïdjan a une énorme armée, il a le soutien du pays voisin. Les mêmes personnes m’ont dit quelques années plus tard que l’Arménie avait l’armée la plus puissante du Caucase du Sud. Je voudrais vous rappeler à nouveau que ces événements récents ont montré que l’Arménie possède l’armée la plus puissante du Caucase du Sud, qui ne peut être vaincue. L’armée n’est pas seulement les armes, la discipline et la disponibilité opérationnelle, mais aussi l’esprit que personne dans la région n’a. J’étais très heureux que les soupçons de ces gens sur l’armée arménienne aient été dissipés.

Ma suivante préoccupation concerne les déclarations officielles de l’appareil d’Etat azerbaïdjanais selon lesquelles l’Azerbaïdjan pourrait frapper la centrale nucléaire de Metsamor. Ceci est inadmissible par toutes les normes internationales. J’ai été membre et président de la Commission mondiale de la sécurité énergétique, qui considérait ces déclarations comme des appels au terrorisme nucléaire. Je pense que ceux qui font de tels appels devraient très bien comprendre que cette grande stupidité sera une grande tragédie pour tout le monde, pas seulement pour l’Arménie. La communauté internationale devrait faire des déclarations catégoriques pour que ces déclarations irresponsables ne se poursuivent pas. Les déclarations belliqueuses de la Turquie sont également inacceptables. Les Turcs ne doivent pas oublier que leur patrie est l’auteur de notre grand génocide il y a 105 ans. Par conséquent, toute déclaration de ce type appelle un retour à l’histoire d’il y a 105 ans, ce qui est inadmissible non seulement pour notre peuple, mais pour toute l’humanité en général. Ce sont des jours difficiles, mais ces jours-ci, notre peuple a une fois montré dans le Tavush même qu’il se tient fermement debout.

Je veux profiter de cette occasion pour dire que le président de la République, l’institution du président, les proches du président sont prêts à soutenir le gouvernement dans toutes ces directions afin de surmonter les difficultés.