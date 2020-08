La cérémonie de serment du ministre de l’Environnement de la République d’Arménie Romanos Petrosyan a eu lieu

A la résidence du Président de la République d’Arménie, en présence du Président Armen Sarkissian et du Premier Ministre Nikol Pashinyan, a eu lieu la cérémonie de prestation de serment du Ministre de l’Environnement de la République d’Arménie Romanos Petrosyan.

Romanos Petrosyan a lu le texte du serment : « Au nom de la réalisation des objectifs nationaux et du renforcement de la patrie, je jure de remplir fidèlement mes obligations envers le peuple, d’observer la Constitution et les lois de la République d’Arménie, de promouvoir le respect de la souveraineté et des intérêts de la République d’Arménie et de rester fidèle au rang élevé d’un membre du gouvernement ».

A l’issue de la cérémonie de prestation de serment, Nikol Pashinyan et Armen Sarkissian ont félicité Romanos Petrosyan, lui souhaitant un travail efficace et fructueux au nom de la patrie et du peuple.