Les parents de Lilit Pilikian ne se seraient jamais rencontrés, et une nouvelle famille et génération ne se seraient jamais formées, si ses ancêtres n’avaient pas été ciblés et forcés de fuir leur patrie pendant le génocide arménien au début du XXe siècle.

Lilit Pilikian a pris la sombre réalisation que les meurtres systématiques de son peuple sont la raison pour laquelle elle est en vie aujourd’hui et s’est lancée dans un voyage de narration qui a conduit à « 100 ans hors de chez nous », un documentaire qui fait sa première diffusion sur PBS SoCal sur Mardi 1er septembre à 20h30.

« 100 ans hors de chez nous » est un portrait vivant d’une femme américaine aux prises avec des questions sur l’identité culturelle, les traumatismes intergénérationnels, la famille, la survie et trouvant sa place dans sa communauté et dans le monde en tant qu’Arménienne.

Le film a été nominé pour le « meilleur documentaire » au Festival international du film Arpa 2019 à Hollywood, en Californie, où il a été présenté en première à guichets fermés.

La photo suit le voyage de Lilit Pilikian alors qu’elle cherchait la maison de ses arrière-grands-parents dans la Turquie moderne, qu’ils ont été forcés d’abandonner il y a plus d’un siècle lors du génocide arménien, qui a tué plus de 1,5 million d’Arméniens pendant et après la première guerre mondiale.

Le plan de la maison a été transmis de génération en génération jusqu’à ce qu’il se retrouve finalement entre les mains de Lilit Pilikian. À la veille du 100e anniversaire du génocide, le 24 avril 2015, Lilit Pilikian s’est lancée dans un voyage émouvant en Arménie et en Turquie à la recherche de la maison avec son mari cinéaste Jared White.

Le documentaire déchirant mais plein d’espoir a été produit par le duo et réalisé par Jared White, un non-arménien qui offre une perspective extérieure unique sur le sujet.

« Ma culture et mon identité sont quelque chose avec lequel j’ai toujours lutté, et c’est probablement quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas », a déclaré Lilit Pilikian. « Jared et moi avons pu raconter l’histoire de ’100 ans hors de chez soi’ d’une manière qui permet aux personnes qui ne sont pas arméniennes d’entrer dans ce monde.

Le tandem mari et femme a dû équilibrer leurs rôles de couple et de cinéastes tout en capturant l’histoire intime et douloureuse. Né à Los Angeles, qui abrite l’une des plus grandes populations arméniennes au monde, Lilit Pilikian ne s’est jamais senti pleinement chez lui en tant qu’arménienne ou en tant qu’américaine. Ses difficultés sont courantes chez les enfants d’immigrants nés aux États-Unis.

Le refus continu de la Turquie du génocide arménien a également perpétué cela, et son impact durable sur les descendants des survivants est un sentiment qui est partagé par diverses sources tout au long du film. « 100 ans hors de chez nous » met en lumière nombre des problèmes complexes qui ont conduit aux tensions qui existent encore aujourd’hui à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, comme en témoignent les récents tirs croisés entre les deux pays. Cet état de fait a provoqué l’appréhension de Lilit Pilikian à entrer en Turquie, où la haine des Arméniens est encore très courante aujourd’hui. Le film met également en lumière le rôle des États-Unis dans l’aide humanitaire pendant le génocide, tout comme ils ont ensuite refusé de le reconnaître officiellement comme un génocide le siècle suivant.

« Je savais que nous allions exploiter des sujets très difficiles, et je voulais être en mesure de soutenir Lilit dans cette exploration émotionnelle », a déclaré Jared White.

« Faire face à ces problèmes que j’évitais souvent en grandissant était difficile pour moi, mais finalement cathartique », a déclaré Lilit Pilikian. « L’expérience de la réalisation de ce film nous a vraiment rapprochés. »

Le documentaire présente des entretiens avec des personnalités telles que le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, l’historien et professeur de l’UCLA Richard Hovannisian, le critique social Vahe Berberian, la documentariste Carla Garapedian, l’archevêque Pargev Martirosyan de l’Église apostolique arménienne et le chercheur en études arméniennes Shushan Karapetian.

Alors que « 100 ans de chez nous » traite de questions importantes, en fin de compte, l’histoire est pleine d’espoir. Lilit Pilikian sort de l’expérience avec un sens beaucoup plus fort d’elle-même et de son héritage. « Je suis devenu plus à l’aise dans ma peau, dans ma propre histoire », a déclaré Lilit Pilikian. « J’ai réalisé que je ne suis pas seul dans ce cas ».