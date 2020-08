La GIZ aide les vignerons arméniens à surmonter le défi du COVID-19

La Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) continue d’aider les vignerons arméniens à surmonter les défis posés par le COVID-19, rapporte l’ambassade d’Allemagne en Arménie.

En particulier, elle fournira une assistance à neuf micro-entreprises qui ne sont couvertes par aucun programme de soutien gouvernemental et au Collège d’État régional du Vayots Dzor.

En conséquence, les vignerons auront leur marque et leur label pour produire et mettre en bouteille des vins conformément aux normes locales et internationales et être représentés dans les bars à vin, les boutiques et les plateformes en ligne.

Le programme de financement pour les vignerons impliqués dans l’industrie domestique est mis en place par le projet GIZ « Développement du secteur privé et formation professionnelle dans le Caucase du Sud » en coopération avec le Fonds pour la viticulture et la production viticole d’Arménie (@VWFA) et le PNUD.