Gladys Berejiklian - la dirigeante du NSW , qui a perdu 40 membres de sa famille à cause du génocide arménien : The Daily Mail

Gladys Berejiklian, Premier ministre du plus grand État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, est issue d’une famille qui a fui un génocide où plus de 40 de ses proches sont morts, avant que ses parents ne cherchent une vie meilleure en Australie, écrit le Daily Mail .

Alors que le premier ministre Gladys Berejiklian réussit (jusqu’à présent) à conjurer une deuxième vague de coronavirus, l’auteur Daniel Piotrowski présente aux électeurs l’histoire personnelle du dirigeant de la NSW.

Gladys Berejiklian parle rarement d’elle-même, mais des aperçus de la vie personnelle du premier ministre ont émergé dans un discours de 2018 où elle a été chargée de parler d’elle-même et dans une longue interview de journal avant les dernières élections d’État.

Alors que l’Empire ottoman massacrait ses sujets arméniens pendant la Première Guerre mondiale, les grands-parents de Gladys Berejiklian se sont enfuis au Moyen-Orient.

« Plus de 40 de mes proches faisaient partie des 1,5 million d’Arméniens massacrés lors de ce qui est devenu le premier génocide du 20e siècle », a déclaré Gladys Berejiklian dans un discours historique à l’Institut de Sydney.

Ses quatre grands-parents sont devenus orphelins et ont été témoins d’atrocités indicibles. Sa mère, Arsha, est née à Jérusalem, en Israël, et son père, Krikor, à Alep, en Syrie - une ville maintenant connue pour une crise humanitaire plus récente.

La mère et le père de Gladys Berejiklian ont émigré, séparément, à Sydney à la fin des années 1960, se sont rencontrés et plus tard mariés dans une église arménienne à Chatswood, dans le nord de la ville.

Ils ont travaillé comme infirmière et chaudronnier / soudeur - son père travaillant à l’Opéra pendant sa construction - et se sont installés dans la banlieue de North Ryde.

Gladys, l’aînée des trois sœurs Rita et Mary, est née le 22 septembre 1970.

Elle parlait arménien à la maison, fréquentait les écoles publiques, était son capitaine de lycée. Elle a poursuivi ses études à l’université et est devenue présidente des Jeunes libéraux de l’État.

En 1996, elle a écrit une lettre au premier ministre nouvellement élu John Howard, demandant une réunion - et a été choquée quand il a dit « oui, bien sûr ».

Elle a ensuite travaillé comme cadre pour la Commonwealth Bank et a été élue à la Chambre basse du NSW pour le siège de Willoughby en 2003, avant de devenir ministre des transports dans les gouvernements O’Farrell et Baird.