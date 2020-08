Les étudiants arméniens conseillés de s’isoler avant la réouverture des écoles

Les étudiants et les écoliers d’Arménie ont été invités à s’isoler ou à limiter les contacts pendant deux semaines avant le début des cours le 15 septembre.

Toutes les écoles des universités du pays doivent rouvrir le 15 septembre. Les cours commenceront le 1er septembre uniquement pour les étudiants de première année de licence.

« Pour mettre pleinement en œuvre le processus éducatif tout au long de l’année, pour éviter de nouvelles restrictions, veuillez limiter la communication des élèves et des écoliers entre le 1er et 14 septembre pour aider à briser les chaînes de l’infection et éviter d’amener le virus à l’école le premier jour, aidant ainsi le système de santé à réduire le nombre de personnes infectées », a déclaré le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, Arayik Harutyunyan dans un message sur Facebook.