Les alpinistes Turcs ont transformé le mont Ararat en poubelle affirme le journal turc Sabah.

Sur les réseaux circulent des images montrant des boites de conserves, des bouteilles et canettes vides et divers emballages alimentaires ou d’objets, jetés sur les pentes du mont Ararat à 4 200 mètres d’altitude, le sommet de l’Ararat étant à 5 162 mètres.

Le journal Sabah s’irrite contre ces « arriérés » qui salissent et dégradent la nature, sur les plages ou sur des sites. Mais ceux qui gravissent l’Ararat qui sont les auteurs de ces dégradations, sont des alpinistes professionnels selon Sabah. « Honte à nous, si même les alpinistes polluent la nature ! » affirme le journal. Car les déchets laissés à 4 200 mètres d’altitude sur l’Ararat, aucun service de nettoyages des villes peut y accéder.

Krikor Amirzayan