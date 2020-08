Un bureau de poste régional d’HayPost ouvert à Ashtarak (Arménie)

La poste arménienne HayPost vient d’inaugurer dans la ville d’Ashtarak de nouveaux bureaux au nouveau design. Selon HayPost ce bureau desservira également toute la région d’Aragatsotn. Ashtarak étant le chef-lieu de la région d’Argatsotn. Ainsi les habitants de la région n’auront plus besoin de se rendre à Erévan pour envoyer des colis ou courriers. Dans des délais très courts les expéditions se dérouleront rapidement à d’autres bureaux du réseau HayPost dans toutes les villes d’Arménie. Les courriers seront prélevés entre Ashtarak et Erévan deux fois par jour, le matin et à midi, diminuant de façon très importante les délais de réception des courriers ou colis. Les bureaux de HayPost d’Ashtarak seront ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 18h00.

Krikor Amirzayan