Serge Avedikian et la diapora

On continue avec le cinéma !

Après « Sans retour possible », Serge Avédikian, cinéaste et acteur, nous offre l’accès libre à des films courts qu’il a réalisés.

A voir ou à revoir !

Cette semaine, trois films sont proposés.

Attention ! Les films sont sur Viméo.

Vous devez utiliser le pass pour y avoir accès.

Ouvrez tout d’abord le lien de la vidéo et indiquez le pass dans le champ « mot de passe » en faisant un copier-coller pour avoir accès au film.

BONJOUR MONSIEUR 10mn

https://vimeo.com/maybemovies/bonjourmonsieur

pass : SA_MM_BonjourMonsieur

AU REVOIR MADAME 15mn

https://vimeo.com/maybemovies/aurevoirmadame

pass : SA_MM_AuRevoirMadame

M’SIEURS DAMES 15mn

https://vimeo.com/maybemovies/msieursdames

pass : SA_MM_MsieursDames

Bon visionnage !

Tissons ensemble les liens de l’avenir.

—

Catherine POUNARDJIAN

Responsable Développement

ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION (AEP)

Créateurs d’événements culturels à Grenoble