Le témoin principal dans l’affaire Tsaroukian nie tout achat de votes

Un témoin clé dans l’affaire pénale contre le chef du parti d’opposition Arménie prospère (BHK), Gagik Tsarukian, a nié que l’argent qu’il avait reçu du magnat avant les élections législatives de 2017 était destiné à l’achat de voix.

Plus tôt cette année, le service de sécurité nationale (SNS) avait déclaré que, lorsqu’il avait fouillé le bureau d’une entreprise de construction appartenant à Vazgen Poghosian dans le cadre d’une affaire pénale distincte, il avait trouvé des preuves incriminant Tsarukian concernant l’achat de voix de son parti lors des élections.

En juin, Tsarukian a été déchu de son immunité parlementaire et mis en examen pour des accusations d’achat de voix, accusations qu’il a rejetées car étant, selon lui, politiquement motivées.

Un tribunal inférieur d’Erevan a par la suite refusé de délivrer le mandat d’arrêt demandé par les enquêteurs sur la personne de Tsarukian, confinant seulement le riche homme d’affaires aux limites du pays en attendant que l’enquête suive son cours. Les procureurs ont fait appel de la décision.

Dans un entretien avec le service arménien de RFE / RL (Azatutyun) cette semaine, Poghosian, qui est considéré comme le principal témoin dans l’affaire, a reconnu qu’il avait reçu une somme importante de Tsarukian avant le vote de 2017, mais a insisté sur le fait que cela visait à couvrir les coûts de la campagne électorale du BHK et non à acheter des votes.

« [En tant que témoin], j’ai été confronté à Tsarukian au comité d’enquête du SNS. Je n’ai aucun problème avec Tsarukian, toute cette affaire n’est qu’un mensonge, c’est juste pour susciter l’intérêt des gens. Tsarukian et moi nous connaissons depuis 1990. J’ai construit ses locaux commerciaux, son casino, j’ai posé les fondations de l’église qu’il a bâtie. J’ai construit tout cela et j’ai été payé très généreusement », a commenté Poghosian, directeur de l’entreprise de construction d’Erevanshin.

Poghosian est accusé d’avoir versé un pot-de-vin à un ancien président du comité de développement urbain. C’est dans le cadre de cette affaire pénale qu’en février, les forces de l’ordre ont procédé à une perquisition à Erevanshin et ont trouvé des documents liés à l’achat présumé de votes. Le SNS a également rapporté que Poghosian, qui était candidat sous l’étiquette du bloc dirigé par Tsarukian aux élections parlementaires de 2017, avait informé les forces de l’ordre de pots-de-vin électoraux.

Poghosian, cependant, insiste sur le fait que les 90 millions de drams (environ 185 000 dollars) mentionnés dans la déclaration du SNS n’ont été dépensés à cette fin. « Chaque élection nécessite des dépenses, n’est-ce pas ? Pourquoi considérez-vous cela comme un achat de votes ? Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d’argent pour tout le travail organisationnel ? Toutes ces dépenses concernaient l’organisation - louer des bureaux, payer les gens pendant deux mois, acheter du carburant, payer l’électricité, l’eau, etc. Qui devrait payer pour tout cela sinon ? La participation aux élections parlementaires nécessite des dépenses importantes et ne doit pas être considérée comme un pot-de-vin », a justifié l’homme d’affaires de 68 ans.

Poghosian a remporté 8151 votes en tant que candidat sur la liste du bloc de Tsarukian à ce scrutin de 2017, mais il a ensuite renoncé à son mandat parlementaire. Selon les procureurs, Poghosian a affirmé qu’en 2017, Tsarukian l’avait invité et lui avait proposé de se présenter aux élections à condition qu’il obtienne au moins 9000 voix dans la province de Gegharkunik. Selon les procureurs, c’est dans le cadre de cet accord que Poghosian a reçu de l’argent de deux autres associés de Tsarukian - Sedrak Arustamian, le directeur de la société Multi Group appartenant à la famille de Tsarukian, et Abraham Manukian, un ancien député du BHK - à des fins d’achats de voix. Poghosian a confirmé qu’il avait rencontré Arustamian et Manukian, mais a expliqué que ces réunions visaient à obtenir un financement pour la campagne et non à acheter des votes. « Je n’en ai pas discuté avec Tsarukian. Tsarukian m’a demandé d’aller voir deux personnes. Ces personnes étaient Abraham Manukian et Sedrak Arustamian », s’est-il rappelé.

Manukian et un autre ancien député du BHK, Vanik Asatrian, sont également inculpés dans la même affaire. Seul Asatrian est en état d’arrestation. Dans le cadre de l’enquête, Poghosian a également été confronté à Manukian.