Un ministre allemand en Libye, met en garde contre un « calme trompeur »

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, en déplacement lundi dans la capitale libyenne Tripoli, a mis en garde contre le « calme trompeur » qui règne actuellement dans le pays plongé dans le chaos. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à de multiples conflits et à une lutte d’influence entre deux autorités rivales : le Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU et basé à Tripoli et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est. « Nous constatons actuellement un calme trompeur en Libye », a déclaré M. Maas lors (...)