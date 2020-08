Le ministre de l’Environnement ordonne d’arrêter la location de terrains et les constructions le long du littoral du lac Sevan

Le ministre arménien de l’Environnement, Romanos Petrosyan, a déclaré dans un message sur Facebook qu’il avait ordonné d’arrêter tous les processus concernant la location de terrains et les constructions de structures le long de toute la côte du plus grand lac d’Arménie Sevan dans le parc national éponyme.

Il a dit qu’il avait également ordonné d’arrêter l’attribution de parcelles de terre dans des zones naturelles spécialement protégées et sur le territoire qui est en charge de l’organisation gouvernementale non commerciale de la forêt arménienne.

Romanos Petrosyan a déclaré que tous les contrats signés précédemment sur la propriété de terrains dans les zones indiquées sont en cours d’examen.

Il a déclaré que les contrats dans lesquels la violation des obligations contractuelles, ainsi que des normes environnementales, d’urbanisme et de construction des terrains sont constatées seront annulés unilatéralement ou devant les tribunaux.

Auparavant, le ministre a déclaré que pour résoudre les problèmes du lac Sevan, il est tout d’abord nécessaire de garder le bassin du lac propre, pour éviter que les déchets des entreprises ne se déversent dans le lac Sevan.

Le lac Sevan est la principale source d’eau potable de la région, l’un des plus grands lacs alpins d’Europe et d’Asie, situé au cœur des hautes terres arméniennes, à une altitude de 1914 mètres. Une rivière Hrazdan en sort et 28 autres s’y jettent.