Nouvelle mesure du gouvernement arménien pour aider l’industrie du tourisme

Le gouvernement arménien a approuvé une autre mesure conçue pour aider les entreprises du secteur du tourisme à surmonter les conséquences socio-économiques de la crise des coronavirus. Il s’agit de la 23 ème mesure conçue par le gouvernement pour aider les citoyens et les entreprises à traverser la pandémie.

Le ministre de l’Économie, Tigran Khachatryan, a déclaré que la crise du coronavirus avait affecté la plupart des services liés au tourisme. Selon les dernières données, les revenus de ce secteur ont diminué plus de deux fois par rapport aux mêmes mois de l’année dernière.

Selon le ministre, en raison de problèmes financiers, l’industrie du tourisme peine à préserver ses atouts. Le ministre a ajouté que les discussions avec les représentants de l’industrie ont révélé que le principal problème est le manque de financement nécessaire pour préserver les emplois.

Le ministre a déclaré que le but de la dernière mesure était d’aider l’industrie du tourisme à préserver les emplois et à en stimuler la création de nouveaux. La liste des bénéficiaires comprend les sanatoriums, les entreprises de restauration, les agences de voyage ainsi que les prestataires d’autres services de voyage.

Tigran Khachatryan a noté que les entreprises éligibles sont celles qui ont été fondées avant le 31 mars 2020 et qui comptent au moins trois employés. Si une entreprise exerce plusieurs types d’activités, elle peut devenir bénéficiaire du programme d’aide si plus de la moitié de ses revenus proviennent des domaines susmentionnés.

Le programme est en vigueur de juillet 2020 à mars 2021. Cela signifie qu’il a une force rétroactive, a déclaré le ministre.

L’aide sera fournie à partir de la subvention du salaire de chaque troisième ou quatrième employé. Cela signifie que le gouvernement subventionnera 25 à 30% du fonds salarial d’une entreprise. Une aide plus importante sera accordée aux entreprises qui, malgré la réduction de leurs revenus, ont conservé au moins 70% de leurs emplois.

« Aucune aide ne sera fournie aux entreprises qui, en 2019, ont reçu par le gouvernement des remboursements de TVA pour plus de 50 millions de drams, mais ont néanmoins réduit plus de la moitié de leurs employés. Si l’entreprise a violé les règles d’utilisation des caisses enregistreuses et que la décision n’a pas fait l’objet d’un appel, elle cessera également d’être le bénéficiaire du programme », a déclaré Tigran Khachatryan.