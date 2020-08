Le gouvernement arménien approuve une mesure pour aider les entreprises de vinification et de brandy

Le gouvernement arménien a approuvé un nouveau programme destiné à aider les entreprises de vinification et de brandy à surmonter les conséquences socio-économiques de la crise du coronavirus.

Il s’agit de la 24 ème mesure conçue par le gouvernement pour aider les citoyens et les entreprises à traverser la pandémie. Le dernier devrait également faciliter l’approvisionnement en raisins.

Le ministre de l’Économie, Tigran Khachatryan, a déclaré que la propagation du coronavirus avait directement affecté les entreprises de vin et de brandy à travers le monde, réduisant respectivement la demande et les ventes. Selon des statistiques officiellement confirmées, les ventes de vin et de brandy ont chuté de plus de 30%, selon Tigran Khachatryan.

En conséquence, les flux financiers des entreprises ont chuté, ce qui a rendu les institutions financières réticentes à prêter à ces entreprises. Cumulativement, cela a créé une pénurie de liquidités au milieu de la prochaine saison d’achat de raisins, tandis que les récoltes devraient être fortes par rapport aux années précédentes.

De plus, selon le ministre, certaines entreprises sont confrontées à la nécessité de rééquiper la production, les opportunités disponibles étant insuffisantes pour stocker les produits en prévision de l’achat à venir.

Tigran Khachatryan a déclaré que ces entreprises se verront offrir des prêts subventionnés avec des intérêts à être entièrement compensés par le gouvernement. Le prêt sera accordé pour un maximum de 24 mois avec un délai de grâce de 3 à 6 mois et un montant maximum de 3 milliards de drams.

« Il existe une exigence législative pour les producteurs et les exportateurs de spiritueux de brandy qui, après avoir dépassé un certain niveau de vente, des droits supplémentaires de 100 drams et 25 drams sont imposés respectivement sur la vente d’un litre d’alcool et de produits finis. Dans le cadre du soutien financier, le gouvernement offrira une compensation ou une aide du même montant », a déclaré le ministre.

Aussi, dans le cadre du 24 ème programme, les entreprises qui ont obtenu des prêts en 2019 avec une échéance en septembre-octobre 2020 seront autorisées à reporter le remboursement du principal à décembre.

Pour les entreprises qui seront engagées dans le rééquipement de leur production et d’autres installations, y compris leurs entrepôts, le montant maximal de la location passera de 450 millions de drams à 1 milliard de drams. Cette offre s’applique non seulement aux entreprises viticoles, mais également à toutes les entreprises impliquées dans la transformation de produits agricoles.