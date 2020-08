Le PIB arménien pourrait reculer de 5% voire plus en 2020, selon un ministre

Selon des estimations préliminaires, le PIB de l’Arménie devrait reculer de 5%, voire plus, en 2020 en raison de la crise des coronavirus, a déclaré le ministre de l’Économie Tigran Khachatryan lors d’une conférence de presse.

Le ministre a déclaré qu’environ 40% du PIB du pays était généré au premier semestre et 60% au second. Il a dit que selon les dernières données statistiques, dans la première moitié de l’année, le PIB a chuté de 2%.

« En général, ce sont des estimations préliminaires et il est possible que le PIB diminue de 5% ou un peu plus par rapport à 2019. Cet indicateur est conforme aux tendances mondiales. On s’attend à ce que 2021 soit l’année principale de la reprise », a dit Tigran Khachatryan.

Selon le Comité national des statistiques, l’activité économique de l’Arménie au cours des six premiers mois de 2020 a chuté de 4,7% par rapport à la même période en 2019. En juin 2020, l’indice a chuté de 7,5% par rapport au même mois en 2019, mais par rapport à mai 2020 , l’indicateur a augmenté de 14,8%.

Le 29 avril, le parlement arménien a approuvé une révision des indicateurs budgétaires pour compenser les conséquences du COVID-19. La croissance du PIB initialement projetée de 4,9% a été réduite à 2% En outre, le volume initial du PIB de 7 095 milliards de drams a été réduit à 6485 milliards de drams et le budget déficitaire prévu antérieurement de 160,7 milliards de drams a été porté à 324 milliards de drams.