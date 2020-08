Le Premier ministre a tenu une consultation sur le programme stratégique de développement du Comité des recettes de l’État et d’amélioration de l’administration fiscale

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une consultation pour discuter d’un programme stratégique visant à améliorer l’administration fiscale et à développer le Comité des recettes de l’État.

Le président du Comité des recettes de l’État, Edward Hovhannisyan a indiqué que le programme comprend 5 objectifs stratégiques sous la forme de 67 mesures, visant à améliorer l’administration fiscale et douanière, à accroître l’efficacité du système du Comité des recettes de l’État, à alléger le fardeau administratif des contribuables, à lutter contre l’ombre, etc. Il a noté que 14 nouvelles activités ont été ajoutées au plan stratégique adopté l’année dernière. Ils envisagent l’introduction d’un système de comptabilité automatique des droits de l’État et d’un système de déclaration électronique. La version web du système des « Documents et livres comptables électroniques sera conçue.

Le programme modernisera le processus de restitution du montant maximal des paiements sociaux transférés calculé à partir des revenus à recevoir de plusieurs sources, le mécanisme de contrôle des droits de l’État. Il contribuera à améliorer le processus d’identification, d’évaluation et de réduction des risques liés à la discipline fiscale.

Les mesures prévues viseront à mettre en place un système de gestion des risques douaniers pour les particuliers et les voitures particulières grâce au pesage centralisé, à l’enregistrement express du fret, ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de contrôle du commerce électronique. Un calendrier de mise en œuvre précis est fourni pour chaque événement.

Soulignant la nécessité d’une mise en œuvre efficace de toutes les mesures envisagées par le programme stratégique, le Premier ministre Nikol Pashinyan a noté que le programme devrait donner suite au programme stratégique visant à développer et à moderniser le système du Comité des recettes de l’État, qui a été adopté l’année dernière. Le premier ministre a chargé de modifier le programme en fonction des résultats de la discussion d’aujourd’hui et de le soumettre au gouvernement pour approbation.