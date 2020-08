L’Arménie et la Turquie échangent plus de salves diplomatiques sur les affaires régionales

Les services diplomatiques d’Arménie et de Turquie ont renouvelé leur échange acrimonieux au cours du week-end après que Erevan officiel a exprimé son soutien à la Grèce et à Chypre dans leur différend avec Ankara au sujet des efforts de recherche de gaz et de pétrole en Méditerranée.

« Nous suivons de près les derniers développements et la mobilisation navale dans la mer Égée et la Méditerranée orientale provoqués par les actions illégales et provocatrices de la Turquie. Cette posture déstabilisatrice en Méditerranée orientale manifeste la poursuite de la politique agressive et expansionniste que la Turquie mène dans ses régions voisines », a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué publié le 15 août.

« Nous réitérons le soutien et la solidarité sans équivoque de l’Arménie avec la Grèce et Chypre et appelons la Turquie à désamorcer la situation, à respecter le droit international et à cesser toute action dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Grèce et de Chypre », a-t-il ajouté.

Le lendemain, un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a publié une déclaration affirmant « une alliance insidieuse que l’on tente de forger contre la Turquie ».

Hami Aksoy a déclaré que l’Arménie est « dans une perception fallacieuse de la géographie mondiale et de sa place en elle ».

« Le problème à résoudre est la Méditerranée orientale, pas le lac Sevan », a-t-il déclaré dans un commentaire acide.

« À la suite de sa déclaration provocante sur le traité de Sèvres, l’Arménie exprimant cette fois une opinion sur la Méditerranée orientale est un nouvel exemple d’impertinence et d’irresponsabilité.

« A la suite des exemples des Emirats arabes unis et de la France, le fait que l’Arménie, un pays sans littoral sur aucune mer, se croit en mesure de parler à propos de la Méditerranée orientale, révèle les dimensions d’une alliance insidieuse que l’on tente de forger contre la Turquie. », a déclaré le représentant du ministère turc des Affaires étrangères.

Hami Aksoy a souligné que « Quoi qu’il en soit, la Turquie continuera résolument à protéger ses droits et ceux des chypriotes turcs en Méditerranée orientale, droits qui découlent du droit international. Aucune alliance de malveillance ne parviendra à empêcher cela. Ceux qui pensent autrement n’ont pas tiré des leçons de l’histoire. A cette occasion, la Turquie tient également à rappeler qu’avec tous ses moyens et capacités, elle est aux côtés de l’Azerbaïdjan frère » a-t-il conclu.

Plus tôt la semaine dernière, l’Arménie et la Turquie ont échangé des remarques acrimonieuses sur le centenaire du Traité de Sèvres, un document d’après la Première Guerre mondiale considéré différemment d’Erevan et d’Ankara.

Le traité de 1920 signé entre les Alliés de la Première Guerre mondiale, une coalition dirigée par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres d’un côté, et les puissances centrales, y compris l’Empire ottoman, de l’autre, n’a jamais été ratifié par la Turquie. Si elle était mise en œuvre, elle aurait en particulier donné à l’Arménie un territoire beaucoup plus vaste que ce qu’elle avait, y compris l’accès à la mer Noire.

L’Arménie et la Turquie n’ont actuellement pas de relations diplomatiques. Les efforts soutenus internationalement en 2008-2009 pour un rapprochement entre les deux États voisins divisés sur les événements historiques, y compris le génocide arménien de 1915, ont finalement conduit à aucune normalisation, et la frontière turco-arménienne reste fermée à ce jour.