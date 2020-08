Bakou n’est plus digne du Programme de partenariat oriental, selon les députés sociaux democrates européens

Le groupe des socialistes et democrates, la deuxième formation du Parlement européen, a lancé un appel, vendredi 14 août, pour que l’Azerbaïdjan soit « immédiatement renvoyé » du Programme de partenariat oriental (PPO). Cette demande intervient dans le cadre plus large d’une déclaration de ce groupe politique dénonçant les récents développements survenus en Biélorussie, qui est aussi membre du PPO, après les élections présidentielles controversées dans l’ex-République soviétique, où le président Alexandre Loukachenko a été réélu pour un 6e mandate, provoquant des manifestations d’une ampleur inédite violemment réprimées. Traçant un parallèle entre les élections en Biélorussie le 9 août et celles qui se sont tenues en Azerbaïdjan il y a six mois, la membre du Parlement européen et vice-présidente du groupe des Socialistes et démocrates, Kati Piri a notamment déclaré : « Nous ne pouvons être en partenariat avec des pays où nous constatons la violente répression de l’opposition politique et de la société civile. Les dictateurs sont les ennemis des sociétés libres. Tant la Biélorussie que l’Azerbaïdjan devraient être sur le champ exclus du Programme de partenariat oriental ».

Cette déclaration intervient 10 jours après un appel lancé par le même groupe du Parlement européen concernant des « sanctions ciblées » contre l’Azerbaïdjan et de hauts responsables de son gouvernement, en soulignant que les autorités de Bakou utilisaient la pandémie de coronavirus pour réprimer les forces d’opposition dans le pays. William Lavender, membre du groupe des Amis européens de l’Arménie, dont le siège est à Bruxelles, a indiqué le même vendredi 14 août que les évènements en Biélorussie et en Azerbaïdjan étaient en contradiction directe avec les principes mêmes du PPO, dont l’ Arménie est aussi membre. « La démocratie, l’État de droit, et les droits de l’homme sont les fondations sur lesquelles a été édifié le Partenariat oriental. Nous voyons trop souvent au sein du Parlement européen que certains voudraient passer outre ces principes pour satisfaire d’autres intérêts. C’est malheureux à dire, mais ces intérêts sont souvent au détriment de l’Arménie. Je me félicite de ce qu’au moins un groupe du Parlement européen prenne ces principes au sérieux et j’espère que nous verrons bientôt d’autres groupes soutenir cette honorable position », a ajouté M. Lavender. Le PPO a été mis en place en 2009 à l’initiative de l’Union européenne en vue de resserrer les liens avec six ex-Républiques soviétiques —Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine- et les soustraire à l’influence croissante de la Russie, qui avait livre en août 2008 une guerre éclair à la Géorgie au nom de la défense des régions séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, aujourd’hui sous la tutelle de fait du Kremlin.