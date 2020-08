Le Festival international de danse et musique Fresco débutera à la ville frontalière de Berd par l’ensemble de danses traditionnelles « Berd »

Le 7e Festival Fresco des arts et films spirituels se déroulera du 22 août au 1er septembre. Durant 1 jours ce festival Fresco sera une grande fête de la culture, des danses, de la musique et de la spiritualité. L’objectif de la manifestation étant de créer des parallèles entre culture et spiritualité et diffuser ainsi les valeurs humaines.

L’ouverture officielle du festival se déroulera le 22 août dans la ville frontalière de Berd (région de Tavouch) avec l’ensemble de danses traditionnelles « Berd ». Puis le festival sera à Erévan le 24 août jusqu’au 1er septembre rue Abovian sur l’espace entre les églises Sourp Anna et Sourp Katoghiké.

Lors du festivale le 28 août évoluera l’Ensemble national de danses d’Arménie, le 29 le chanteur Rouben Hakhverdyan à l’occasion de son 70e anniversaire et le 30 août les dudukistes avec Djivan Gasparyan le plus célèbre dudukiste arménien et ses amis.

Pour la partie du film, des 3000 films issus de 85 pays, 63 films (de 23 pays) furent sélectionnés par les organisateurs.

Le festival est soutenu par le Saint Siège de Sainte-Etchmiadzine, le ministère arménien de l’Education, des sciences de la culture et des sports ainsi que la fondation Klor seghan (Table ronde).

https://www.facebook.com/watch/?t=0&v=774424926695016

Krikor Amirzayan