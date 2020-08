La députée australienne Michelle Rowland soutient la reconnaissance des génocides arménien, assyrien et grec

Membre fédéral de Greenway Michelle Rowland a rejoint l’Initiative de justice conjointe des Arméno-Australiens, des Assyro-Australiens et des Grèco-Australiens en signant une affirmation de soutien à leurs appels pour la reconnaissance australienne des génocides Arménien, Assyrien et des Grecs du Pont.

Le lancement en février 2020 de l’Initiative conjointe pour la justice au Parlement australien a marqué la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Alliance universelle assyrienne (AUA) et le Conseil hellénique australien (AHC), qui déclare La reconnaissance par l’Australie des génocides arméniens, assyriens et grecs comme une priorité au nom de leurs communautés.

Michelle Rowland a été élue pour la première fois au Parlement en 2010 et est devenue l’une des membres politiques les plus respectées de son parti. L’ancien maire adjoint de Blacktown a pris la parole au parlement et lors des commémorations, en hommage aux victimes des génocides arméniens, assyriens et grecs.

En 2013, Michelle Rowland a déclaré à un événement de commémoration du génocide arménien à Sydney : « Aujourd’hui, je reconnais les événements tragiques de 1915 et j’affirme mon engagement à ne jamais oublier ce qui est arrivé au peuple arménien qui a été effectivement éliminé de la patrie qu’il occupait depuis près de 3000 ans ... Je souhaite terminer ce discours en notant que le premier grand effort international de secours humanitaire de l’Australie visait en fait à aider les orphelins arméniens du génocide.

Le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian, a salué le soutien de Michelle Rowland au nom de l’Initiative conjointe pour la justice.

« Au nom des communautés arméno-australienne, assyrienne-australienne et gréco-australienne, nous remercions Mme Michelle Rowland pour son soutien de principe à notre cause commune visant à obtenir la reconnaissance et la justice australiennes pour les génocides arménien, assyrien et grec, qui ont été commis par l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale », a déclaré Haig Kayserian.

« Michelle Rowland a rejoint ce qui est un caucus croissant de partisans exhortant l’Australie à suivre la voie des nations justes qui exhortent la Turquie à arrêter le déni » a-t-il conclu.