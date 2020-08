La représentante arméno-américaine Mari Manoogian prononcera un discours lors de la Convention nationale démocrate 2020

La représentante de l’État des Etats-Unis pour le 40e district à la Chambre des représentants du Michigan, Mari Manoogian, D-Birmingham, est l’une des 17 démocrates sélectionnés pour aider à prononcer le discours liminaire lors de la convention nationale du parti rapporte le Detroit News .

Le discours mettra en vedette 17 « étoiles montantes » du Parti démocrate de tout le pays, selon une annonce des organisateurs de la convention. Ils « offriront une diversité d’idées et de perspectives différentes sur la façon de faire avancer l’Amérique », indique l’annonce.

« Le discours d’ouverture de la convention a toujours été le signe de l’avenir de notre parti et de notre nation, et lorsque les Américains se connecteront la semaine prochaine, ils trouveront le leadership intelligent et stable dont nous avons besoin pour affronter ce moment critique », a déclaré Joe Solmonese, PDG de la Convention nationale démocratique de 2020.

« Je suis honoré de prononcer le discours d’ouverture à la Convention nationale démocrate de cette année aux côtés de 16 leaders inspirants de tout le pays. Ensemble, nous représentons une nouvelle génération de dirigeants démocrates, prouvant l’importance que Joe Biden et Kamala Harris accordent à la construction d’une équipe forte, dynamique et inclusive », a déclaré Mari Manoogian.

« En ce moment critique, je suis fière de parler aux Américains aux côtés des dirigeants de notre parti pour prouver que les démocrates du pays ont la force, la décence et l’empathie nécessaires pour faire avancer notre pays », a-t-elle ajouté.

À 27 ans, Mari Manoogian est la plus jeune femme actuellement à l’Assemblée législative du Michigan et la première femme arméno-américaine à siéger à la State House, selon son site Web.

Avant d’être élue, elle a travaillé au département d’État américain. En 2018, elle a remporté un siège à la State House du comté d’Oakland qui était auparavant détenu par des républicains.

Mise au point

Dans un tweet Mari Manoogian a souhaité répondre à certains arméno-arméniens qui l’ont insulté.

« Bien que je sois si fier de mon héritage, je suis malheureusement régulièrement déçu par les Arméno-américains, principalement des hommes, qui n’hésitent jamais à porter leur sexisme dans leurs propos chaque fois qu’une femme arménienne forte parle. Ils oublient notre histoire - les femmes sont révolutionnaires dans notre culture. » a-t-elle tweeté.