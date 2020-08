La BAD approuve une assistance technique de 750000 dollars pour développer une plateforme d’enseignement à distance en Arménie

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un projet d’assistance technique pour les connaissances et le soutien de 750000 dollars financé par des dons pour aider l’Arménie à améliorer sa résilience à la pandémie de coronavirus (COVID-19) et à d’autres catastrophes en développant et en mettant en œuvre une plate-forme d’enseignement à distance.

Le projet soutiendra le ministère de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports (MoESCS) pour assurer une éducation de qualité et continue pendant les périodes d’urgence et les situations normales. L’assistance améliorera le cadre réglementaire et institutionnel soutenant l’enseignement à distance, ainsi que la capacité des utilisateurs grâce à un programme de formation de formateurs pour un fonctionnement efficace de la plate-forme d’enseignement à distance.

« Fournir un accès à une éducation de qualité et continue à tous les étudiants du pays est un objectif clé du gouvernement et soutient les principes directeurs de la Stratégie 2030 de la BAD, qui consistent à promouvoir une technologie innovante et à fournir des solutions intégrées », a déclaré le directeur national de la BAD pour l’Arménie, Paolo Spantigati. « La BAD continuera de soutenir les réformes du secteur de l’éducation dans le pays comme l’une des orientations stratégiques de sa stratégie de partenariat avec le pays. »

Dans le cadre de ce programme, une plate-forme d’enseignement à distance sera développée pour fournir davantage de modalités d’apprentissage et d’informations dans un format convivial pour l’apprenant. La plateforme soutiendra les établissements d’enseignement de la maternelle à la 12e année pour offrir des cours en ligne et fournir aux enseignants et aux élèves des mécanismes de rétroaction en temps réel, la distribution et le suivi des devoirs, ainsi que d’autres outils d’apprentissage centrés sur l’élève.

Le programme aidera le gouvernement à élaborer des politiques visant à offrir à tous des chances égales d’utiliser la plate-forme, qui répond aux besoins et aux diverses capacités physiques des apprenants, de leurs soignants et des enseignants.

« Le soutien de la BAD au développement de l’enseignement à distance en Arménie est conforme à l’un des objectifs stratégiques de notre ministère », a déclaré le vice-ministre du MoESCS Artur Martirosyan. « L’importance du projet est qu’il nous permettra d’évoluer vers l’utilisation de la plate-forme d’enseignement à distance et contribuera ainsi à relever les défis de la pandémie COVID-19. Le ministère apprécie la coopération productive avec la BAD. »

La BAD s’est engagée à parvenir à une Asie et dans le Pacifique prospère, inclusive, résiliente et durable, tout en poursuivant ses efforts pour éradiquer l’extrême pauvreté. Fondée en 1966, elle est détenue par 68 membres dont 49 de la région.